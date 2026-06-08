8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Teacher Commits Suicide: अंबिकापुर में शिक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक से लौटा था घर

Teacher Commits Suicide: मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद पत्नी लग गई घरेलू काम में, इधर पति ने रस्सी के सहारे फांसी लगाकर दे दी जान, कचरा फेंक कर लौटी पत्नी तो पति का शव देख उड़े होश

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 08, 2026

Teacher commits suicide, Commits suicide

Teacher dead body (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नमनाकला निवासी एक शिक्षक ने सोमवार की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव रस्सी के सहारे फंदे से लटका (Teacher Commits Suicide) मिला। वह सुबह पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक करने गया था। वहां से लौटने के बाद उसने यह कदम उठा लिया। शिक्षक ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। शिक्षक की मौत से पत्नी व पुत्र का रो-रोकर बुरा हाल है।

शहर के नमनाकला पावर हाउस के समीप निवासी शिक्षक अशोक जायसवाल 61 वर्ष सोमवार को रोजाना की भांति अपनी पत्नी के साथ सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक (Morning walk) पर निकले थे। रास्ते में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हो रही थी। दोनों करीब 6.15 बजे घर पहुंचे, इसके बाद पत्नी घर की साफ-सफाई में भिड़ गई।

कुछ ही देर बाद पत्नी ने कमरे में पति का शव फंदे से लटकता (Dead body hanging) देखा तो उसके होश उड़ गए। यह देख वह शोर मचाने लगी। आवाज सुनकर उसका बेटा मौके पर पहुंचा और पिता को फंदे से नीचे उतारा। इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। हो-हल्ला सुनकर पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए।

इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना गांधीनगर पुलिस (Gandhinagar Police) को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Teacher Commits Suicide: पत्नी बोली- कचरा फेंकने गई थी

पुलिस की पूछताछ में शिक्षक की पत्नी ने बताया कि सुबह वह घर में झाड़ू लगाने के बाद कचरा फेंकने के लिए बाहर गई थी। इस दौरान पति पति की स्थिति सामान्य थी। कुछ देर के बाद कचरा फेंक कर जब वह घर में पहुंची, तो उनका शव फांसी के फंदे से पर लटक रहा था।

घर का चल रहा था निर्माण

बताया जा रहा है कि मृत शिक्षक द्वारा अपने घर के बगल में ही नये मकान का निर्माण (House construction) करवाया जा रहा था। सोमवार को मकान की ढलाई करने के लिये मजदूर, मिस्त्री आने वाले थे। इनके द्वारा खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया गया, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल, पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन के सुपुर्द कर दिया है, और अग्रिम जांच कार्रवाई कर रही है।

SECL Deputy Manager Died: घर में हुआ जोरदार धमाका, बेटा चिल्लाता रहा- पापा अंदर हैं, पापा अंदर हैं, भीतर मिली SECL के डिप्टी मैनेजर की लाश

ये भी पढ़ें
SECL Deputy Manager died, Gas cylinder blast

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 08:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Teacher Commits Suicide: अंबिकापुर में शिक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक से लौटा था घर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Political War: वित्त मंत्री बोले- जय-वीरू के झगड़े में नहीं बना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भवन, हमनें 100 करोड़ दिए, टीएस सिंहदेव ने दिया ये जवाब

Chhattisgarh politics, Political war
अंबिकापुर

Finance Minister Play Ludo Video: वित्तमंत्री ओपी चौधरी, विधायक और महापौर ने अंबिकापुर में लूडो का लिया मजा, सियान गुड़ी डे केयर सेंटर का किया उद्घाटन

Finance Minister Play Ludo, Siyan Gudi Day care center inauguration
अंबिकापुर

World Bicycle Day: अंबिकापुर में निकली ‘संडे ऑन साइकिल’ रैली, कहा- साइकिलिंग को बनाए नियमित जीवन का हिस्सा

World Bicycle Day
अंबिकापुर

Minister Laxmi Rajwade: सडक़ पर घायलों को तड़पते देख मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का पसीजा दिल, फिर अपनी गाड़ी से भिजवाया अस्पताल- देखें Video

Minister Laxmi Rajwade
अंबिकापुर

Dogs Hostage Couple: अंबिकापुर में व्यवसायी दंपती को 2 कुत्तों ने डेढ़ घंटे तक दुकान में बनाए रखा बंधक, फिर ऐसे मिली मुक्ति, देखें Video

Dogs hostage husband-wife, Dogs terror
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.