Teacher Commits Suicide: अंबिकापुर में शिक्षक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक से लौटा था घर

अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नमनाकला निवासी एक शिक्षक ने सोमवार की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव रस्सी के सहारे फंदे से लटका (Teacher Commits Suicide) मिला। वह सुबह पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक करने गया था। वहां से लौटने के बाद उसने यह कदम उठा लिया। शिक्षक ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। शिक्षक की मौत से पत्नी व पुत्र का रो-रोकर बुरा हाल है।