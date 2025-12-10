Commits suicide: पत्नी के चरित्र पर था शक, अलग रहने स्टांप पेपर पर कराना चाह रहा था हस्ताक्षर, मना किया तो जहर खाकर दे दी जान

अंबिकापुर. रायगढ़ जिले के कापू निवासी एक युवक ने कीटनशक सेवन कर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। वह पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। इस वजह से वह पत्नी से अलग रहने के लिए उससे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कराना चाह रहा था। हस्ताक्षर करने से पत्नी मना कर दिया तो उसने कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।