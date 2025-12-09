Scorpio havoc: मार्केट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का बिगड़ा बैलेंस, 50 मीटर तक घिसटता रहा, बाल-बाल बचे लोग, देखें Video

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलका अधिना के साप्ताहिक बाजार में सोमवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। स्कॉर्पियो अनबैलेंस होकर करीब 50 मीटर तक घिसटता (Scorpio havoc) चला गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में वाहन के घुसते ही लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हादसे में कई लोग बाल-बाल बच गए। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।