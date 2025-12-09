9 दिसंबर 2025,

अंबिकापुर

Scorpio havoc: मार्केट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का बिगड़ा बैलेंस, 50 मीटर तक घिसटता रहा, बाल-बाल बचे लोग, देखें Video

Scorpio havoc: स्कॉर्पियो के रुकते ही पहुंचे बाजार में मौजूद लोग, ड्राइवर की कर दी खातिरदारी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 09, 2025

Scorpio havoc

Scorpio havoc in market (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलका अधिना के साप्ताहिक बाजार में सोमवार को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। स्कॉर्पियो अनबैलेंस होकर करीब 50 मीटर तक घिसटता (Scorpio havoc) चला गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में वाहन के घुसते ही लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हादसे में कई लोग बाल-बाल बच गए। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

गनीमत रही कि स्कॉर्पियो की चपेट (Scorpio havoc) में कोई नहीं आया, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। यह घटना साप्ताहिक बाजार में स्थित एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में वाहन को तेज गति से गुजरते हुए साफ देखा जा सकता है।

स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उस समय बाजार में भीड़ थी, जिससे स्थिति और खतरनाक हो सकती थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Scorpio havoc: ड्राइवर की हुई खातिरदारी

घटना (Scorpio havoc) के दौरान कई बाइक सवार वहां से गुजर रहे थे, वहीं लोग पैदल भी आना-जाना कर रहे थे। स्कॉर्पियो के रुकते ही कुछ लोग दौडक़र मौके पर पहुंचे और ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला, फिर उसकी खातिरदारी की गई। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Scorpio havoc: मार्केट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का बिगड़ा बैलेंस, 50 मीटर तक घिसटता रहा, बाल-बाल बचे लोग, देखें Video

