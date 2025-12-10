10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Ration Card Verification: राशनकार्ड E-KYC में बड़ा खुलासा! 1.59 लाख सदस्य गायब, विभाग अब करेगा घर-घर जांच…

Ration Card Verification: खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में पंजीकृत 9 लाख 10 हजार राशन कार्ड सदस्यों में से अब तक केवल 7 लाख 50 हजार लोगों ने ही E-KYC कराया है।

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 10, 2025

Ration Card Verification: राशनकार्ड E-KYC में बड़ा खुलासा! 1.59 लाख सदस्य गायब, विभाग अब करेगा घर-घर जांच...(photo-patrika)

Ration Card Verification: राशनकार्ड E-KYC में बड़ा खुलासा! 1.59 लाख सदस्य गायब, विभाग अब करेगा घर-घर जांच...(photo-patrika)

Ration Card Verification: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े E-KYC अभियान के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में पंजीकृत 9 लाख 10 हजार राशन कार्ड सदस्यों में से अब तक केवल 7 लाख 50 हजार लोगों ने ही E-KYC कराया है। यानी 1 लाख 59 हजार सदस्य प्रक्रिया से पूरी तरह ‘गायब’ हैं।

यह स्थिति विभाग के लिए गंभीर सवाल खड़े कर रही है की क्या इन लोगों के नाम पर फर्जी तरीके से राशन उठाया जा रहा था, या फिर ये लोग लंबे समय से जिले से बाहर हैं? क्या मृतकों और बोगस सदस्यों के नाम भी सूची में शामिल हैं?

PDS Member Missing: विभाग की बढ़ी सख्ती

पिछले कुछ महीनों से मृत व्यक्तियों और फर्जी नामों पर राशन उठाने के मामले सामने आने के बाद सरकार ने सभी जिलों में E-KYC अनिवार्य किया है। सरगुजा में बड़ी संख्या में लोगों का सत्यापन न होना शक को और गहरा कर रहा है। खाद्य विभाग ने अब E-KYC न होने वाले सभी सदस्यों का राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया है। अधिकारी ऐसे सभी परिवारों को ढूंढने और वास्तविक स्थिति का पता लगाने में जुटे हैं।

क्यों नहीं हो पाया E-KYC?

विभाग का मानना है कि E-KYC प्रक्रिया से गायब हुए 1.59 लाख सदस्यों के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो रोज़गार की तलाश में शहरों या दूसरे राज्यों में चले गए और समय पर E-KYC नहीं करा सके। कई पुराने या बंद पड़े राशन कार्ड भी सूची में हैं, जिनका इस्तेमाल लोग लंबे समय से नहीं कर रहे थे।

मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन वितरण जारी रहने की आशंका भी सामने आई है। इसके अलावा, विभाग को यह भी संदेह है कि कुछ लोग जानबूझकर E-KYC से बच रहे थे ताकि सूची में बने रहकर फर्जी राशन उठाव जारी रखा जा सके।

पात्र और बोगस नामों की होगी अंतिम पहचान

विभाग ने साफ कर दिया है कि E-KYC पूरा होने पर ही राशन जारी होगा, अन्यथा नाम स्वतः निरस्त हो सकते हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन 1.59 लाख में से कितने पात्र हैं और कितने बोगस नामों का पर्दाफाश होता है। यह अभियान न सिर्फ व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों को उनका हक दिलाने में भी निर्णायक भूमिका निभाने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 05:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ration Card Verification: राशनकार्ड E-KYC में बड़ा खुलासा! 1.59 लाख सदस्य गायब, विभाग अब करेगा घर-घर जांच…

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

प्लान बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, पहले 10 हजार लूटे फिर खुद को बंधक बनवाकर मांगे थे रुपए

Loot gang arrested
अंबिकापुर

अनफिट पुलिसकर्मियों पर आईजी की कड़ी नजर

किसी की तोंद बाहर है तो… 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मिले अनफिट, IG ने दिया निर्देश- सुबह 4 बजे लगाएं दौड़...(photo-patrika)
अंबिकापुर

Scorpio havoc: मार्केट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का बिगड़ा बैलेंस, 50 मीटर तक घिसटता रहा, बाल-बाल बचे लोग, देखें Video

Scorpio havoc
अंबिकापुर

Good news: मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पहली बार हुई रीनल बायोप्सी, किडनी उपचार में जुड़ी बड़ी उपलब्धि, अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहर

Good news
अंबिकापुर

Collector salute female SI: Video: कलेक्टर ने महिला थाना प्रभारी सुनीता भारद्वाज को किया सैल्यूट, ग्रामीण मारते रहे पत्थर लेकिन नहीं डिगा हौसला

Collector salute female SI
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.