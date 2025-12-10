किसी की तोंद बाहर है तो… 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मिले अनफिट, IG ने दिया निर्देश- सुबह 4 बजे लगाएं दौड़…

CG Police Unfit: छत्तीसगढ़ में फील्ड में फिटनेस की मांग करने वाली पुलिस फोर्स खुद कितनी फिट है- आईजी सरगुज़ा दीपक झा ने जब इसका डेटा तैयार कराया, तो तस्वीर चौंकाने वाली निकली। संभाग के अलग-अलग जिलों में पदस्थ 300 से अधिक पुलिसकर्मी तोंद, व्यसन और बढ़ते वजन की वजह से ‘अनफिट’ पाए गए। इसके बाद आईजी ने इन पुलिसकर्मियों को फिट करने की एक विशेष मुहिम शुरू की है, जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है।