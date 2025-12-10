10 दिसंबर 2025,

अंबिकापुर

किसी की तोंद बाहर है तो… 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मिले अनफिट, IG ने दिया निर्देश- सुबह 4 बजे लगाएं दौड़…

अंबिकापुर

Shradha Jaiswal

Dec 10, 2025

CG Police Unfit: छत्तीसगढ़ में फील्ड में फिटनेस की मांग करने वाली पुलिस फोर्स खुद कितनी फिट है- आईजी सरगुज़ा दीपक झा ने जब इसका डेटा तैयार कराया, तो तस्वीर चौंकाने वाली निकली। संभाग के अलग-अलग जिलों में पदस्थ 300 से अधिक पुलिसकर्मी तोंद, व्यसन और बढ़ते वजन की वजह से ‘अनफिट’ पाए गए। इसके बाद आईजी ने इन पुलिसकर्मियों को फिट करने की एक विशेष मुहिम शुरू की है, जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है।

CG Police Unfit: सरगुज़ा में पुलिस फिटनेस ड्राइव शुरू

सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, पसीना बहाना, योग-ध्यान करना- यह सारी कसरतें अब नए रंगरूट नहीं, बल्कि वर्षों से सेवा दे रहे आरक्षक, प्रधान आरक्षक से लेकर टीआई स्तर के अधिकारी तक कर रहे हैं। इन सभी को 50-50 के बैच में CRPF ट्रेनिंग सेंटर भेजा जा रहा है, जहां उन्हें निर्धारित फिटनेस मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

आईजी दीपक झा ने कहा की यह किसी तरह की सजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने का प्रयास है। एक फिट पुलिसकर्मी बेहतर सेवा देगा और बेहतर जीवन भी जिएगा।

पुलिस जवानों को योग-ध्यान की नियमित ट्रेनिंग

ट्रेनिंग के दौरान सख्त डाइट प्लान, नियमित व्यायाम, योग और मेडिटेशन अनिवार्य किए गए हैं। सप्ताह में एक दिन अवकाश के साथ अनुशासित दिनचर्या अपनाई जा रही है। पुलिसकर्मी खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि वे बदलाव महसूस कर रहे हैं। कई जवानों का वजन 4–5 किलो तक कम हो चुका है और वे खुद को “कम से कम 4–5 साल युवा” महसूस कर रहे हैं।

मुहिम का उद्देश्य सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं, बल्कि तनावमुक्त और स्वास्थ्य-उन्मुख पुलिसिंग को बढ़ावा देना भी है। अधिकारियों का दावा है कि आने वाले महीनों में यह पहल पुलिस फोर्स के कुल प्रदर्शन में बड़ा सुधार लाएगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / किसी की तोंद बाहर है तो… 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मिले अनफिट, IG ने दिया निर्देश- सुबह 4 बजे लगाएं दौड़…

