Cold wave in Surguja: सरगुजा में शीतलहर जारी, शाम होते ही पड़ रही कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री पहुंचा शहर का पारा

अंबिकापुर. सरगुजा में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर (Cold wave in Surguja) जारी है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान पिछले तीन-चार दिनों से 5 डिग्री के करीब है। वहीं मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब है। मैनपाट व सामरीपाट में स्थिति और खराब है। इन दोनों क्षेत्रों में जगह-जगह ओस की बूंदें तक जम रही है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।