Cold wave in Surguja: सरगुजा में शीतलहर जारी, शाम होते ही पड़ रही कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री पहुंचा शहर का पारा

अंबिकापुर के गांधी चौक पर अलाव तापते लोग (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सरगुजा में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर (Cold wave in Surguja) जारी है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान पिछले तीन-चार दिनों से 5 डिग्री के करीब है। वहीं मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब है। मैनपाट व सामरीपाट में स्थिति और खराब है। इन दोनों क्षेत्रों में जगह-जगह ओस की बूंदें तक जम रही है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि अंबिकापुर में तापमान लगातार गिर (Cold wave in Surguja) रहा है, लेकिन यहां कोहरे का असर नहीं है। इसलिए अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि हो रही है। वायुमंडल में नमी की मात्रा भी बहुत कम हाने के कारण दिन में तेज धूप निकल रहा है।
इसके साथ ही उत्तर की ओर से शुष्क हवाओं के आने का क्रम भी जारी है। इस लिए शाम होते ही कड़ाके की ठंड पडऩी शुरू हो जा रही है। आने वाले 2-3 दिनों तक ठंड (Cold wave in Surguja) से राहत की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान 5 से 4 डिग्री के बीच बना रहेगा।
वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होने व आसमान साफ होने के कारण दिन के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज हुई है। मंगलवार का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दिन में भी शुष्क हवाओं के आने का क्रम जारी है। पर तेज धूप के कारण ठंड (Cold wave in Surguja) का असर दिन में कम हो रहा है।
अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री है, वहीं पाट क्षेत्रों का तापमान 4 डिग्री के करीब है। बलरामपुर के सामरीपाट व सरगुजा के मैनपाट का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में दिन में भी राहत नहीं है। ठंड (Cold wave in Surguja) से लोगों का हाल बेहाल है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग