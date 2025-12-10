10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Cold wave in Surguja: सरगुजा में शीतलहर जारी, शाम होते ही पड़ रही कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री पहुंचा शहर का पारा

Cold wave in Surguja: पिछले कई दिनों से जिलेभर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, ठंड से बचने लोग गर्म कपड़ों व अलाव का ले रहे हैं सहारा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 10, 2025

Cold wave in Surguja

अंबिकापुर के गांधी चौक पर अलाव तापते लोग (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर (Cold wave in Surguja) जारी है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान पिछले तीन-चार दिनों से 5 डिग्री के करीब है। वहीं मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब है। मैनपाट व सामरीपाट में स्थिति और खराब है। इन दोनों क्षेत्रों में जगह-जगह ओस की बूंदें तक जम रही है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि अंबिकापुर में तापमान लगातार गिर (Cold wave in Surguja) रहा है, लेकिन यहां कोहरे का असर नहीं है। इसलिए अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि हो रही है। वायुमंडल में नमी की मात्रा भी बहुत कम हाने के कारण दिन में तेज धूप निकल रहा है।

इसके साथ ही उत्तर की ओर से शुष्क हवाओं के आने का क्रम भी जारी है। इस लिए शाम होते ही कड़ाके की ठंड पडऩी शुरू हो जा रही है। आने वाले 2-3 दिनों तक ठंड (Cold wave in Surguja) से राहत की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान 5 से 4 डिग्री के बीच बना रहेगा।

Cold wave in Surguja: अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री

वायुमंडल में नमी की मात्रा कम होने व आसमान साफ होने के कारण दिन के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज हुई है। मंगलवार का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दिन में भी शुष्क हवाओं के आने का क्रम जारी है। पर तेज धूप के कारण ठंड (Cold wave in Surguja) का असर दिन में कम हो रहा है।

पाट क्षेत्रों में तापमान 4 डिग्री के करीब

अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री है, वहीं पाट क्षेत्रों का तापमान 4 डिग्री के करीब है। बलरामपुर के सामरीपाट व सरगुजा के मैनपाट का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में दिन में भी राहत नहीं है। ठंड (Cold wave in Surguja) से लोगों का हाल बेहाल है।

ये भी पढ़ें

Loot gang arrested: झाडफ़ूंक के बहाने पहले की 10 हजार की लूट, फिर साथी को बंधक बनाकर मांगी 50 हजार की फिरौती, 3 गिरफ्तार
अंबिकापुर
Loot gang arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 07:54 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Cold wave in Surguja: सरगुजा में शीतलहर जारी, शाम होते ही पड़ रही कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री पहुंचा शहर का पारा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पत्नी से अलग रहना चाहता था पति, पत्नी ने सिग्नेचर करने से किया मना तो खा लिया जहर

Commits suicide
अंबिकापुर

प्लान बनाकर लूट की वारदात को दिया अंजाम, पहले 10 हजार लूटे फिर खुद को बंधक बनवाकर मांगे थे रुपए

Loot gang arrested
अंबिकापुर

सरगुजा में राशनकार्ड E-KYC में बड़ा खुलासा

Ration Card Verification: राशनकार्ड E-KYC में बड़ा खुलासा! 1.59 लाख सदस्य गायब, विभाग अब करेगा घर-घर जांच...(photo-patrika)
अंबिकापुर

अनफिट पुलिसकर्मियों पर आईजी की कड़ी नजर

किसी की तोंद बाहर है तो… 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मिले अनफिट, IG ने दिया निर्देश- सुबह 4 बजे लगाएं दौड़...(photo-patrika)
अंबिकापुर

Scorpio havoc: मार्केट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का बिगड़ा बैलेंस, 50 मीटर तक घिसटता रहा, बाल-बाल बचे लोग, देखें Video

Scorpio havoc
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.