Cold wave return: सरगुजा फिर शीतलहर की चपेट में, अंबिकापुर का तापमान 6 तो मैनपाट-सामरीपाट का पहुंचा 4 डिग्री

अंबिकापुर. कुछ दिनों की ब्रेक के बाद ठंड की पुन: वापसी हुई है। सरगुजा संभाग में शीतलहर (Cold wave return) फिर से शुरु हो गया है। आलम यह है कि अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट का तापमान 4 डिग्री के करीब है। इन दोनों जगहों पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है। गुरुवार की सुबह घने कोहरे का भी असर रहा, जिसकी विजिबिलिटी 500 मीटर तक रही। इससे वाहन चालकों को कुछ परेशानी हुई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान मेें और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंड से अभी राहत की उम्मीद नहीं है।