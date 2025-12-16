Tiger death case: शिकारियों के बिछाए करंट प्रवाहित तार से चिपक कर राष्ट्रीय पशु बाघ की हुई मौत, किया गया अंतिम संस्कार

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के घुई वन परिक्षेत्र अंतर्गत भैसामुंडा सर्किल के रेवटी क्षेत्र में हुई बाघ के मौत की गुत्थी सुलझ गई है। शिकारियों द्वारा बिछाए गए तरंगित तार की चपेट में आने से उसकी मौत (Tiger death case) हो गई थी। इसके बाद उसके एक पंजे के नाखून व दांत निकाल लिए गए थे। बाघ का शव सोमवार को मिला था। मंगलवार को उसका पीएम किया गया। वन अमला इस मामले में आरोपियों की तलाश में जुट गया है।