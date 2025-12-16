ACB arrested clerk: एसीबी ने उप तहसील के बाबू को 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, रुपए लेकर भागने लगा था आरोपी

जरही। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जरही के उप तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू लोखन राम को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार (ACB arrested clerk) किया है। गिरफ्तारी से पूर्व वह एसीबी की टीम को देखकर भागने लगा था, लेकिन उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। आरोपी बाबू की मूल पदस्थापना नगर पंचायत जरही में है और उप तहसील में संलग्न होकर कार्य देख रहा था। उस पर क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रकरण के निराकरण के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।