ACB arrested clerk: एसीबी ने उप तहसील के बाबू को 25 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा, रुपए लेकर भागने लगा था आरोपी

ACB arrested Tehsil clerk who is in red circle (Photo- Patrika)
जरही। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत जरही के उप तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू लोखन राम को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार (ACB arrested clerk) किया है। गिरफ्तारी से पूर्व वह एसीबी की टीम को देखकर भागने लगा था, लेकिन उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। आरोपी बाबू की मूल पदस्थापना नगर पंचायत जरही में है और उप तहसील में संलग्न होकर कार्य देख रहा था। उस पर क्षतिपूर्ति मुआवजा प्रकरण के निराकरण के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि बाबू ने ग्राम कोटया निवासी रमेश राजवाड़े से 40 हजार रुपये (ACB arrested clerk) की मांग की थी। इसमें से वह बाबू को पहले ही 15 हजार रुपए दे चुका था। शेष 25 हजार रुपए की मांग किए जाने पर उसने एसीबी से मामले की शिकायत की थी।
शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने योजना बनाकर रमेश राजवाड़े को मंगलवार को केमिकल लगे 25 हजार रुपए देकर उप तहसील भेजा।
उप तहसील परिसर में ही जैसे ही बाबू ने रिश्वत (ACB arrested clerk) की राशि ली, एसीबी की टीम वहां पहुंच गई। टीम को देखते ही आरोपी बाबू भागने लगा, लेकिन एसीबी की टीम ने उसे दौड़ाकर धरदबोचा।
पीडि़त ने बताया कि उसे क्षतिपूर्ति मुआवजे के रूप में लगभग 80 हजार रुपए मिलना था, जिसे दिलाने के एवज में बाबू द्वारा रिश्वत (ACB arrested clerk) की मांग की जा रही थी। एसीबी की 5 सदस्यीय टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई से उप तहसील के कर्मचारियों में हडक़ंप मचा हुआ है।
