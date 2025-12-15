Tiger death: जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला बाघ का शव, नाखून गायब, डीएफओ बोले- सभी अंग सुरक्षित

Tiger dead body in Revati forest (Photo- Patrika)
प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के घुई वन परिक्षेत्र अंतर्गत भैसामुंडा सर्किल के रेवटी क्षेत्र में सोमवार को संदिग्ध हालत में एक बाघ का शव मिला है। बाघ के शव (Tiger death) पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि एक नाखून के गायब होने से शिकार या तस्करी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। घटनास्थल से लोहे का एक वस्तु भी बरामद किया गया है, जिससे मामला और संदेहास्पद हो गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाघ की मौत लगभग 3-4 दिन पूर्व हो चुकी थी, लेकिन मौत का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। वहीं 3 दिन तक शव का जंगल में पड़े रहना वन विभाग की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। मंगलवार को बाघ के शव का पीएम किया जाएगा।
जंगल में बाघ का शव मिलने की सूचना मिलते ही बलरामपुर और सूरजपुर वन मंडल के वरिष्ठ अधिकारी एवं संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। बाघ के शव (Tiger death) को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
साथ ही पूरे क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस वन क्षेत्र में संरक्षित वन्यजीवों की मौजूदगी दर्ज है, वहां बाघ की मौत (Tiger death) जैसी गंभीर घटना का कई दिनों तक सामने न आना विभागीय लापरवाही की ओर इशारा करता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जंगल क्षेत्र में वन अमला कभी-कभार ही नजर आता है। फिलहाल वन विभाग मामले की जांच में जुटा है।
सूरजपुर डीएफओ तुलेश्वर साहू ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सोमवार को बाघ का शव (Tiger death) जंगल में देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी गई। इसकी जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की गई है। प्रथम दृष्टया जांच में शव दो-तीन दिन पुराना लग रहा है।
फिलहाल शिकार या तस्करी की कोई आशंका नहीं है क्योंकि उसके खाल, नाखून सहित अन्य अंग सुरक्षित हैं। हल्का सा शरीर पर एक स्थान पर डैमेज दिख रहा है, ये किस वजह से है अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
डीएफओ ने बताया कि एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार उनके नामित सदस्य, वाइल्ड लाइफ की टीम, एनजीओ की उपस्थिति में डॉक्टरों की 4 सदस्यीय टीम द्वारा मंगलवार को बाघ के शव (Tiger death) का पीएम किया जाएगा। इसके बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी।
