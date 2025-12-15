Tiger death: जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला बाघ का शव, नाखून गायब, डीएफओ बोले- सभी अंग सुरक्षित

प्रतापपुर। सूरजपुर जिले के घुई वन परिक्षेत्र अंतर्गत भैसामुंडा सर्किल के रेवटी क्षेत्र में सोमवार को संदिग्ध हालत में एक बाघ का शव मिला है। बाघ के शव (Tiger death) पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि एक नाखून के गायब होने से शिकार या तस्करी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। घटनास्थल से लोहे का एक वस्तु भी बरामद किया गया है, जिससे मामला और संदेहास्पद हो गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाघ की मौत लगभग 3-4 दिन पूर्व हो चुकी थी, लेकिन मौत का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका है। वहीं 3 दिन तक शव का जंगल में पड़े रहना वन विभाग की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। मंगलवार को बाघ के शव का पीएम किया जाएगा।