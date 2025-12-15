Brutal murder: ट्रिपल मर्डर के आरोपी की धारदार हथियार से जघन्य हत्या, 1 साल पहले ही जेल से हुआ था रिहा

बिश्रामपुर। जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमदेई खालपारा में ट्रिपल मर्डर के आरोपी की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या (Brutal murder) कर दी। सोमवार की सुबह उसकी खून से लथपथ लाश घर के बाहर मिली। सूचना पर एसडीओपी, एसएफएल व डॉग स्क्वायड की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। मामले में पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है।