अंबिकापुर

Black spots: सरगुजा में 10 ब्लैक स्पॉट चिह्नांकित, इनमें 6 अंबिकापुर में, आप भी जान लें कहां-कहां हैं ये

Black spots: इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा पुलिस, एनएच व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा किया गया संयुक्त निरीक्षण

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 14, 2025

Black spots

Black spot ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा जिले के 10 ब्लैक स्पॉट (दुर्घटनाजन्य क्षेत्र) का चयन किया गया। इन स्थानों पर सडक़ दुर्घटनाओं (Black spots) में कमी लाने के लिए सरगुजा पुलिस, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। इन 10 ब्लैक स्पॉट में 6 अंबिकापुर शहर में हैं। आपको भी इन दुर्घटनाजन्य जगहों के बारे में जान लेना चाहिए।

चिह्नित किए गए ब्लैक स्पॉट (Black spots) में लुचकी के घाट काली मंदिर के निकट से रघुकुल फ्यूल्स, लुंड्रा चौक से पूनम फ्यूल्स, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बतौली से सम्राट पेट्रोल पम्प, बनारस रोड तरणताल से बाबरा पेट्रोल पम्प, रिंग रोड बिलासपुर चौक से आदित्य ज्योति होटल के निकट, रिंग रोड आकाशवाणी चौक से विशाल मेगा मार्ट,

बनारस रोड पीजी कॉलेज ग्राउंड से मिश्रा स्वीट्स, रिंग रोड चांदनी चौक से शहीद चौक, नवापारा चौक से संगवारी स्वास्थ्य केंद्र, विश्वास मेडिकल बतौली से पंचायत भवन शामिल हंै। इन स्थानों पर सडक़ दुर्घटनाओं (Black spots) को रोकने के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है, जिनमें रिफ्लेक्टर, रंबल स्ट्रिप, रेडियम बोर्ड, रोड लाइट और दुर्घटना से चेतावनी देने वाले बोर्ड शामिल हैं।

Black spots: शासन को प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट

इन सुधारों को लागू करने के लिए विभाग प्रमुख शासन (Black spots) को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस निरीक्षण में सरगुजा पुलिस से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, यातायात प्रभारी विजय कैवत्र्य, राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग से निखिल लकड़ा, गौतम नरवरिया, नवीन सिन्हा, एनएस ध्रुव और बसंत खाखा शामिल हुए।

14 Dec 2025 08:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Black spots: सरगुजा में 10 ब्लैक स्पॉट चिह्नांकित, इनमें 6 अंबिकापुर में, आप भी जान लें कहां-कहां हैं ये

