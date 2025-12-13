Cold storage wall collapsed: Video: कोल्ड स्टोरेज की दीवार ढही, दबकर 3 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर, पहुंचे कलेक्टर व एसएसपी

अंबिकापुर। सूरजुपर के ग्राम नयनपुर में स्थित कोल्ड स्टोरेज की दीवार (Cold storage wall collapsed) शनिवार की सुबह अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में वहां काम कर रहे 4 मजदूर दब गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, यहां एक और ने दम तोड़ दिया। वहीं चौथे का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर व एसएसपी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे।