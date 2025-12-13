Cold storage wall collapsed: Video: कोल्ड स्टोरेज की दीवार ढही, दबकर 3 मजदूरों की मौत, 1 गंभीर, पहुंचे कलेक्टर व एसएसपी

Cold storage wall collapsed in Nayanpur (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। सूरजुपर के ग्राम नयनपुर में स्थित कोल्ड स्टोरेज की दीवार (Cold storage wall collapsed) शनिवार की सुबह अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में वहां काम कर रहे 4 मजदूर दब गए, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, यहां एक और ने दम तोड़ दिया। वहीं चौथे का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर व एसएसपी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे।
सूरजपुर जिले के नयनपुर में मित्तल कोल्ड स्टोरेज संचालित है। हर दिन की तरह शनिवार की सुबह 10 बजे वहां मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक कोल्ड स्टोरेज की दीवार अचानक गिर (Cold storage wall collapsed) गई। इस दौरान वहां काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। यह देख अन्य मजदूरों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
उन्होंने शोर मचाया और तत्काल दबे मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला। इस दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल थे। दोनों घायलों को कोल्ड स्टोरेज के संचालक व मजदूरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, यहां 1 और मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक का उपचार जारी है।
हादसे की सूचना मिलते ही सूरजपुर कलेक्टर एस. जयवद्र्धन व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने हादसे (Cold storage wall collapsed) का कारणों का जायजा लिया।
मृत मजदूरों में ग्राम बांसपारा निवासी माने सिंह, होली सिंह व वेद सिंह (Cold storage wall collapsed) शामिल हैं। जबकि रामनगर निवासी सुरेंद्र सिंह का इलाज जारी है।
इधर कोल्ड स्टोरेज से मलबा हटाने का काम जारी है। किसी भी अनहोनी व हंगामे की स्थिति से निपटने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग