Ambikapur Nigam: पूर्व महापौर और पार्षदों का 1.43 करोड़ मानदेय बकाया, हाईकोर्ट ने भुगतान करने जारी किया आदेश

अंबिकापुर. नगर निगम के पूर्व महापौर और पार्षदों के लंबित 1 करोड़ 43 लाख रुपए के मानदेय को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए इस मामले (Ambikapur Nigam) के निपटारे का आदेश जारी किया है। 2019 से 2025 की अवधि तक के निगम कार्यकाल के चुने हुए महापौर और पार्षदों का मानदेय जून 2023 से लंबित है। इस बीच जनवरी 2025 में पूर्व महापौर और पार्षदों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। वर्तमान में निगम में भाजपा की नई सरकार है।