12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Ambikapur Nigam: पूर्व महापौर और पार्षदों का 1.43 करोड़ मानदेय बकाया, हाईकोर्ट ने भुगतान करने जारी किया आदेश

Ambikapur Nigam: पूर्व मेयर व पूर्व कांग्रेसी पार्षदों ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका, जून २०२३ से लंबित है मानदेय, निगम को आगामी 3 माह में 67 लाख का करना होगा भुगतान

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 12, 2025

Ambikapur Nigam

Ambikapur Nagar Nigam office (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. नगर निगम के पूर्व महापौर और पार्षदों के लंबित 1 करोड़ 43 लाख रुपए के मानदेय को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाइडलाइन जारी करते हुए इस मामले (Ambikapur Nigam) के निपटारे का आदेश जारी किया है। 2019 से 2025 की अवधि तक के निगम कार्यकाल के चुने हुए महापौर और पार्षदों का मानदेय जून 2023 से लंबित है। इस बीच जनवरी 2025 में पूर्व महापौर और पार्षदों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। वर्तमान में निगम में भाजपा की नई सरकार है।

दरअसल मानदेय का भुगतान (Ambikapur Nigam) नहीं होने के कारण महापौर एवं कांग्रेस से जुड़े 21 पार्षदों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसपर उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर को आदेश जारी किया था। याचिका की बहस के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया था कि पूर्व महापौर और पार्षदों ने उन महीनों के हिसाब नहीं दिया है जिनका मानदेय नहीं दिया गया है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सभी पिटीशनर, जिनमें पूर्व महापौर और पार्षद शामिल हैं, आदेश के 2 सप्ताह के अंदर निगम अम्बिकापुर (Ambikapur Nigam) के समक्ष मानदेय नहीं मिलने वाली अवधि का हिसाब देंगे और निगम हिसाब प्राप्त होने के 3 माह के अंदर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 12 मई 2022 के हिसाब से निपटारा करें।

इसपर याचिकाकर्ता महापौर और पार्षदों ने 11 दिसंबर को आयुक्त, नगर निगम अम्बिकापुर (Ambikapur Nigam) को अपने बकाया मानदेय विवरण दे दिया है।

Ambikapur Nigam: लगभग डेढ़ करोड़ का मानदेय है अटका

निगम अम्बिकापुर (Ambikapur Nigam) द्वारा निगम के पूर्व कार्यकाल में जून 2023 से जनवरी 2025 तक पार्षदों और महापौर को मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। इस अवधि के लिए निगम के 47 पार्षदों और महापौर का कुल 1.43 करोड़ का मानदेय बकाया है। उच्च न्यायालय द्वारा जिन 22 याचिकाकर्ता पार्षदों और महापौर के लिए आदेश जारी किया है, उन्हें आगामी 3 माह में 67 लाख का भुगतान करना होगा।

ये भी पढ़ें

Mother murder: मां ने चाय नहीं बनाया तो फरसे से काट दिया गला, फिर थाने जाकर बोला- मैं हत्या कर के आया हूं, सुनकर पुलिस भी रह गई सन्न
कोरीया
Mother murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 08:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur Nigam: पूर्व महापौर और पार्षदों का 1.43 करोड़ मानदेय बकाया, हाईकोर्ट ने भुगतान करने जारी किया आदेश

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Surguja police: अंबिकापुर में ठंड से मौत के बाद SSP की खास पहल, अब पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम कांपते लोगों को बांटेगी कंबल

Surguja police
अंबिकापुर

Land fraud: शहर में दूसरों की जमीन दिखाकर महिला से 79 लाख रुपए की ठगी, आरोपी बिचौलिए को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Land fraud
अंबिकापुर

Bolero accident: तेज रफ्तार बोलेरो पुलिया के नीचे गिरी, कपड़ा व्यवसायी की मौत, 3 की हालत गंभीर

Bolero accident
अंबिकापुर

Man died due to cold: 5 डिग्री से नीचे पहुंचा अंबिकापुर का पारा, ठंड से 1 व्यक्ति की मौत, अकड़ गया था शरीर

Man died due to cold
अंबिकापुर

पत्नी से अलग रहना चाहता था पति, पत्नी ने सिग्नेचर करने से किया मना तो खा लिया जहर

Commits suicide
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.