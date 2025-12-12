Mother murder: मां ने चाय नहीं बनाया तो फरसे से काट दिया गला, फिर थाने जाकर बोला- मैं हत्या कर के आया हूं, सुनकर पुलिस भी रह गई सन्न

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 में चाय नहीं बनाने पर एक बेटे ने अपनी मां की फरसा मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। फिर थाने जाकर बोला कि मैंने मां को मार (Mother murder) डाला है। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। उसने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।