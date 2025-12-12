Mother murder: मां ने चाय नहीं बनाया तो फरसे से काट दिया गला, फिर थाने जाकर बोला- मैं हत्या कर के आया हूं, सुनकर पुलिस भी रह गई सन्न

Murder accused son arrested (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के नगर निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 में चाय नहीं बनाने पर एक बेटे ने अपनी मां की फरसा मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। फिर थाने जाकर बोला कि मैंने मां को मार (Mother murder) डाला है। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। उसने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरी घटना बताई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 ग्राम लामीगोड़ा निवासी अर्जुन सिंह पिता स्व. मोहर साय (34) 10 दिसंबर की दोपहर पोड़ी थाने पहुंचा। उसने पुलिस कर्मियों से कहा कि उसने अपनी मां की हत्या Mother murder) कर दी है। यह सुनते ही पुलिस हैरान रह गई। पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने जब उसने पूछताछ शुरु की तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया। उसने कहा कि सुबह 9 बजे उसने अपनी मां शांति बाई (65) को चाय बनाने कहा। मां (Mother murder) ने यह कहते हुए उसे मना कर दिया कि खुद बनाकर पी लो। इसके बाद वह तेज आवाज में उसे खरी-खोटी सुनाने लगी।
इसी बात पर गुस्सा होकर उसने घर में रखे फरसा (लोहे का कुल्हाड़ी जैसा धारदार हथियार) निकाला और मां के गर्दन एवं कनपटी पर कई बार प्राण घातक हमला कर दिया। इससे मां की मौके पर ही दर्दनाक मौत (Mother murder) हो गई। मामले में पोड़ी पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया।
पुलिस की पूछताछ में अपराध (Mother murder) करना स्वीकार करने पर आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फरसा भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड में जेल दाखिल कर दिया है।
कार्रवाई में थाना प्रभारी पोड़ी जवाहर लाल गायकवाड़, एएसआई शेष नारायण सिंह, कमलेश पांडेय, सुरसेन तिर्की, संतोष सिंह, विनय तिवारी व प्रदीप पांडेय शामिल रहे।
बड़ी खबरेंView All
कोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग