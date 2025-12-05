Elephant attack: दंतैल हाथी का कहर: आधी रात 6 गाय-भैंसों को मार डाला, खलिहान में सो रहे किसान पर भी हमला

बैकुंठपुर। मरवाही वनमंडल से खडग़वां वनपरिक्षेत्र आए एक दंतैल हाथी (Elephant attack) ने गुरुवार रात को ग्राम बेलकामार में 6 गाय-भैंस को मार डाला। इस दौरान हमले में एक किसान और एक भैंस घायल हो गए हैं। वह खलिहान में काटकर रखे धान की रखवाली कर रहा था। वन अमले की मदद से किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मवेशियों की मौत मामले में वन विभाग द्वारा मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा रहा है।