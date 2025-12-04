Illegal paddy seized: ऐसी भी गड़बड़ी! तहसीलदार ने खरीदी केंद्र में छापा मारकर 254 बोरा धान किया जब्त, बिना तौल रखा गया था 24 बोरा धान

Tehsildar raid in Chhindiya paddy procurement center (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। पटना तहसीलदार के नेतृत्व में गुरुवार को सुबह छिंदिया धान खरीदी केंद्र में छापा मारा गया। इस दौरान 254 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। छापे के दौरान 24 बोरी धान केंद्र के फड़ में बिना तौल कराए (Illegal paddy seized) ही चढ़ाया जाना पाया गया। मामले में मौके पर जांच कर सीलबंद करने के बाद सुपुर्दगी में दिया गया है। वहीं प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जो अवैध धान खपाने की कोशिश कर रहे हें।
धान खरीदी केंद्र छिंदिया में बड़ी कार्रवाई (Illegal paddy seized) की गई। नीरज कुशवाहा के माध्यम से धान की बोरी फड़ के अंदर लाते समय जांच की गई। मौके पर तहसीलदार पटना, सहायक पंजीयक, खाद्य निरीक्षक पटना की टीम द्वारा जांच की गई। नीरज कुशवाहा के बयान से खुलासा हुआ कि खरीदी केंद्र के पास स्थित सोनसाय के मकान में कुल 254 बोरी धान रखा गया था।
इसमेें 24 बोरी धान को खरीदी केंद्र में खरीदे गए धान के स्टैक (फड़) में चढ़ाया गया था। शेष 230 बोरी धान मकान में भंडारण पाया गया। जांच दल (Illegal paddy seized) ने तत्काल कार्रवाई कर 254 बोरी धान को जब्त कर सीलबंद कर दिया। धान खरीदी केंद्र छिंदिया के प्रभारी की सुपुर्दगी में सौंपा गया।
जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, फर्जी बिक्री या अवैध संचयन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में ऐसे मामलों (Illegal paddy seized) पर कड़ी निगरानी और सतत कार्रवाई जारी रहेगी।
