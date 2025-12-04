Illegal paddy seized: ऐसी भी गड़बड़ी! तहसीलदार ने खरीदी केंद्र में छापा मारकर 254 बोरा धान किया जब्त, बिना तौल रखा गया था 24 बोरा धान

बैकुंठपुर। पटना तहसीलदार के नेतृत्व में गुरुवार को सुबह छिंदिया धान खरीदी केंद्र में छापा मारा गया। इस दौरान 254 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। छापे के दौरान 24 बोरी धान केंद्र के फड़ में बिना तौल कराए (Illegal paddy seized) ही चढ़ाया जाना पाया गया। मामले में मौके पर जांच कर सीलबंद करने के बाद सुपुर्दगी में दिया गया है। वहीं प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जो अवैध धान खपाने की कोशिश कर रहे हें।