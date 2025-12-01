Road accident: एनएच पर सडक़ हादसा: पल्सर बाइक सवार 2 युवकों की मौत, मोड़ पर काफी तेज थी रफ्तार

Accidental pulsar bike (Photo- Patrika)
बरबसपुर। कटनी-गुमला नेशनल हाइवे क्रमांक 43 पर नागपुर चौकी अंतग्रत हलफली पुल के पास रविवार की रात सडक़ हादसे में 2 युवकों की मौत (Road accident) हो गई। दोनों पल्सर बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोड़ पर बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सके और तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आईं। दोनों को पुलिस द्वारा अस्पताल भिजवाया गया, यहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।
एमसीबी जिले के झगराखांड़ निवासी वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरू पिता शंकर अगरिया (19) व ग्राम लालपुर निवासी राहुल सिंह पिता विक्रम सिंह (18) पुताई और पुट्टी का काम करते थे। दोनों पल्सर बाइक (Road accident) पर सवार होकर बरबसपुर से नागपुर की ओर आ रहे थे।
वे नेशनल हाइवे क्रमांक 43 पर नागपुर चौकी अंतर्गत जिले के नागपुर चौकी अंतग्रत हलफली पुल मोड पर रात लगभग 9.30 बजे पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार की वजह से मोड पर बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे (Road accident) में दोनों के सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आईं।
राहगीरों की सूचना पर नागपुर चौकी के स्टाफ मौके पर पहुंचे। फिर दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं हादसे में पल्सर बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना पर मृतकों के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। सोमवार को पीएम पश्चात दोनों का शव परिजन को सौंपा गया। हादसे (Road accident) में युवकों की मौत से उनके परिजन में मातम पसरा हुआ है।
हादसे में 2 युवकों की मौत (Road accident) के बाद ग्रामीणों का कहना है कि हलफली मोड पर आए दिन दुर्घटना हो रही है। यह मोड खतरनाक हो गया है। सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने प्रशासन को प्रयास करना चाहिए। वहीं तेज रफ्तार पर भी लगाम लगाए जाने की जरूरत है।
