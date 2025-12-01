Road accident: एनएच पर सडक़ हादसा: पल्सर बाइक सवार 2 युवकों की मौत, मोड़ पर काफी तेज थी रफ्तार

बरबसपुर। कटनी-गुमला नेशनल हाइवे क्रमांक 43 पर नागपुर चौकी अंतग्रत हलफली पुल के पास रविवार की रात सडक़ हादसे में 2 युवकों की मौत (Road accident) हो गई। दोनों पल्सर बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोड़ पर बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सके और तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दोनों के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आईं। दोनों को पुलिस द्वारा अस्पताल भिजवाया गया, यहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई।