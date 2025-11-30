Record break cold: इस वर्ष नंवबर में ठंड ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड, 11 दिनों लगातार 10 डिग्री से नीचे रहा न्यूनतम तापमान

अंबिकापुर. अंबिकापुर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान के असर के कारण आसमान में बादलों का अंश है। इसलिए तापमान में आंशिक वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन ठंड से विशेष राहत नहीं है। न्यूनतम तापमान अभी भी 8 डिग्री के करीब है। जबकि 2 दिन पूर्व अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तथा मैनपाट व सामरीपाट का 4 डिग्री दर्ज किया गया था। इस वर्ष नवंबर में ठंड ने एक और रिकॉर्ड (Record break cold) बनाया है। माह में 11 दिन लगातार ऐसे रहे, जब तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा।