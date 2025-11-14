Record break cold: ठंड ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, शीतलहर की चपेट में अंबिकापुर, 7 डिग्री पहुंचा तापमान

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड (Record break cold) का कहर जारी है। 57 वर्ष बाद ऐसा देखा जा रहा है कि लोग नवंबर महीने के पहले पखवाड़े से ही ठिठुरने को मजबूर हैं। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट का तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में ठंड का और प्रकोप ज्यादा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।