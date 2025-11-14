Record break cold: ठंड ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, शीतलहर की चपेट में अंबिकापुर, 7 डिग्री पहुंचा तापमान

Cold in Ambikapur city (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड (Record break cold) का कहर जारी है। 57 वर्ष बाद ऐसा देखा जा रहा है कि लोग नवंबर महीने के पहले पखवाड़े से ही ठिठुरने को मजबूर हैं। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट का तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में ठंड का और प्रकोप ज्यादा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट के अनुसार उत्तर भारत और मध्य भारत में आसमान के पूरी तरह मेघ रहित रहने तथा पश्चिमोत्तरी शुष्क हवाओं की निरन्तर और निर्बाध परिसंचरण के कारण इन दिनों उत्तर छत्तीसगढ़ में लगातार शीतलहर (Record break cold) जैसी स्थिति बनी हुई है।
पिछले दिनों मोन्था चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बादलों की उपस्थिति और वर्षा होने के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन तूफान का प्रभाव समाप्त होते ही दैनिक न्यूनतम तापमान में गिरावट (Record break cold) हुई है। इस समय अम्बिकापुर सहित पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में है।
अम्बिकापुर का न्यूनतम तापमान पिछले 2 दिनों से रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर बना हुआ है। पिछले 57 वर्षों के दौरान नवंबर में 20 नवंबर तक के न्यूनतम के सभी रिकॉड्र्स पीछे छूट चुके हैं और वातावरण में शीतलन के नए रिकार्ड स्थापित हो चुके हैं।
ऐसा देखा जा रहा है कि नवंबर महीने में पिछले 57 वर्ष बाद रिकॉर्ड तोड़ ठंड (Record break cold) पड़ रही है। शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है, जो औसत से 6.4 डिग्री नीचे है। वहीं मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट का तापमान लगभग 5 डिग्री तक बना हुआ है। इन दोनों क्षेत्रों में ठंड से लोग ज्यादा प्रभावित हैं।
नवंबर महीने के पहले सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड (Record break cold) के कारण गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों के साथ-साथ फुटपाथ पर भी कंबल, जैकेट, स्वेटर, मोजा-स्कार्फ सहित अन्य उनी कपड़ों की दुकानें सजी हुई हैं। लोग अंबिकापुर के अलावा दूसरे प्रदेश से भी आकर गर्म कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं।
दिन में तेज धूप निकलने के बावजूद लोगों को ठंड (Record break cold) से राहत नहीं मिल रही है। लोग दिन में भी गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि पश्चिमोत्तरी शुष्क हवाओं का आने का क्रम जारी है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग