Bolero accident: तेज रफ्तार बोलेरो पुलिया के नीचे गिरी, कपड़ा व्यवसायी की मौत, 3 की हालत गंभीर

अंबिकापुर। कोरबा जिले के मोरगा बाजार से कपड़े बिक्री कर बोलेरो से लौट रहे एक व्यवसायी की सडक़ हादसे में मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई। हादसे (Bolero accident) में कपड़ा व्यवसायी समेत 4 लोग घायल हो गए। उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया। यहां कपड़ा व्यवसायी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 घायलों में एक की गंभीर हालत को देखते हुए रायपुर रेफर कर दिया गया।