Man died due to cold: 5 डिग्री से नीचे पहुंचा अंबिकापुर का पारा, ठंड से 1 व्यक्ति की मौत, अकड़ गया था शरीर

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में कड़ाक़े की ठंड पड़ रही है। पूरा संभाग शीतलहर की चपेट में है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं पाट क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब है। वहीं अंबिकापुर में एक अज्ञात व्यक्ति की ठंड से मौत (Man died due to cold) की भी आशंका जताई जा रही है। युवक का शव पुराना बस स्टैंड के समीप मंगलवार की रात को लोगों ने देखा था। उसका शरीर अकड़ा पड़ा था और शरीर पर पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे।