Crime in Balrampur: मंदिर से निकल रहे लोगों को झारखंड का युवक मार रहा था पत्थर, लोगों ने बांधकर पीटा, फिर पुलिस ने भी बरसाए डंडे

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के पर्यटन स्थल तातापानी में नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे व मंदिर से निकल रहे लोगों को झारखंड का एक युवक पत्थर मार रहा था। इससे गुस्साए लोगों ने युवक के हाथ बांधकर पिटाई (Crime in Balrampur) की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने भी युवक की जमकर खबर ली। बाद में उसे चौकी ले जाया गया। किसी के द्वारा शिकायत नहीं किए जाने के बाद पुलिस ने उसे बाद में छोड़ दिया।