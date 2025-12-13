13 दिसंबर 2025,

अंबिकापुर

Crime in Balrampur: मंदिर से निकल रहे लोगों को झारखंड का युवक मार रहा था पत्थर, लोगों ने बांधकर पीटा, फिर पुलिस ने भी बरसाए डंडे

Crime in Balrampur: बलरामपुर जिले के तातापानी पर्यटन स्थल के बाहर नशे में युवक मचा रहा था उत्पात, स्थानीय लोगों ने पकडक़र ली जाकर खबर

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 13, 2025

Crime in Balrampur

Young man tied and beaten (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के पर्यटन स्थल तातापानी में नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे व मंदिर से निकल रहे लोगों को झारखंड का एक युवक पत्थर मार रहा था। इससे गुस्साए लोगों ने युवक के हाथ बांधकर पिटाई (Crime in Balrampur) की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने भी युवक की जमकर खबर ली। बाद में उसे चौकी ले जाया गया। किसी के द्वारा शिकायत नहीं किए जाने के बाद पुलिस ने उसे बाद में छोड़ दिया।

बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर को तातापानी में नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा किया। वह राहगीरों पर पत्थर फेंक रहा था। उन्हें धमकियां (Crime in Balrampur) दे रहा था। यह देख स्थानीय लोगों ने उसे पकडक़र रस्सी से बांध दिया और पिटाई की। युवक की हरकत देख पुलिसकर्मियों ने भी डंडों से उसकी पिटाई कर दी।

स्थानीय लोगों के अनुसार युवक मंदिर परिसर और आस-पास से गुजर रहे लोगों पर पत्थर फेंक रहा था। उसने बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी थी। युवक की लगातार उग्र हरकतों (Crime in Balrampur) को देखते हुए पुलिसकर्मी उसे पकडक़र तातापानी चौकी ले गई। जहां कुछ समय बाद उसकी हालत सामान्य होने पर उसे छोड़ दिया गया।

Crime in Balrampur: झारखंड के गढ़वा का है युवक

तातापानी चौकी प्रभारी उमेश सिंह ने युवक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह झारखंड के गढ़वा जिले का निवासी है। पुलिस ने बताया कि नशे की हालत (Crime in Balrampur) में वह मंदिर क्षेत्र में लोगों पर पत्थर फेंक रहा था, इससे शांति भंग हो रही थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं की। इस वजह से उसे छोड़ दिया गया।

Cold storage wall collapsed

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Crime in Balrampur: मंदिर से निकल रहे लोगों को झारखंड का युवक मार रहा था पत्थर, लोगों ने बांधकर पीटा, फिर पुलिस ने भी बरसाए डंडे

