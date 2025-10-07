Crime news: देसी कट्टे से फायर कर लोगों को डरा-धमका रहे थे 2 युवक, पुलिस ने दोनों को दबोचा

2 man arrested with native katta (Photo- Patrika)
रामानुजगंज। बलरामपुर जिले की सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 2 युवक जंगल में देसी कट्टे (Crime news) से फायर कर लोगों में दहशत फैला रहे थे। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची तो पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है।
6 अक्टूबर को सनावल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम डूमरपान के कनवारिया जंगल में 2 युवक देसी कट्टा लहराते हुए ग्रामीणों को डरा-धमका (Crime news) रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सनावल ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
उप निरीक्षक गजपति मिर्रे के नेतृत्व में आरक्षक प्रेमलाल कुजूर व कृष्णा मरकाम की टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कट्टा लहराने वाला आरोपी (Crime news) आनंद गौतम अपने ससुराल म्योरपुर (उत्तर प्रदेश) भागने की फिराक में है।
इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने ग्राम कुर्लुडीह में दबिश देकर उसके साथी मंसूर खान को भी पकड़ लिया।
आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने तलाशी के दौरान एक पीले रंग के झोले में रखा देसी कट्टा बरामद किया, जिसे बोरी के नीचे छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने हथियार (Crime news) जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आम्र्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया।
पुलिस ने आरोपी (Crime news) ग्राम डूमरपान निवासी आनंद गौतम और ग्राम कुर्लुडीह निवासी मंसूर खान के खिलाफ थाना सनावल में भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 व 28 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग