Crime news: देसी कट्टे से फायर कर लोगों को डरा-धमका रहे थे 2 युवक, पुलिस ने दोनों को दबोचा

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले की सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 2 युवक जंगल में देसी कट्टे (Crime news) से फायर कर लोगों में दहशत फैला रहे थे। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची तो पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है।