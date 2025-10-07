Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Crime news: देसी कट्टे से फायर कर लोगों को डरा-धमका रहे थे 2 युवक, पुलिस ने दोनों को दबोचा

Crime news: पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी यहां से होने वाले हैं फरार, इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को कर लिया गिरफ्तार

2 min read

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 07, 2025

Crime news

2 man arrested with native katta (Photo- Patrika)

रामानुजगंज। बलरामपुर जिले की सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी 2 युवक जंगल में देसी कट्टे (Crime news) से फायर कर लोगों में दहशत फैला रहे थे। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची तो पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है।

6 अक्टूबर को सनावल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम डूमरपान के कनवारिया जंगल में 2 युवक देसी कट्टा लहराते हुए ग्रामीणों को डरा-धमका (Crime news) रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सनावल ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

उप निरीक्षक गजपति मिर्रे के नेतृत्व में आरक्षक प्रेमलाल कुजूर व कृष्णा मरकाम की टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कट्टा लहराने वाला आरोपी (Crime news) आनंद गौतम अपने ससुराल म्योरपुर (उत्तर प्रदेश) भागने की फिराक में है।

इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने ग्राम कुर्लुडीह में दबिश देकर उसके साथी मंसूर खान को भी पकड़ लिया।

Seized Katta (Photo- Patrika)

बोरी के नीचे झोले में रखा था कट्टा

आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने तलाशी के दौरान एक पीले रंग के झोले में रखा देसी कट्टा बरामद किया, जिसे बोरी के नीचे छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने हथियार (Crime news) जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आम्र्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया।

Crime news: दोनों को भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी (Crime news) ग्राम डूमरपान निवासी आनंद गौतम और ग्राम कुर्लुडीह निवासी मंसूर खान के खिलाफ थाना सनावल में भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27 व 28 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है।

ये भी पढ़ें

Murder news: तुमने ही मेरी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ भगा दिया है, कहते हुए टांगी से काट दिया गला
अंबिकापुर
Murder news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 06:04 pm

Published on:

07 Oct 2025 06:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Crime news: देसी कट्टे से फायर कर लोगों को डरा-धमका रहे थे 2 युवक, पुलिस ने दोनों को दबोचा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Commits suicide: 5वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, भाई-बहनों के साथ खेलते-खेलते गया था कमरे में

Commits suicide
बलरामपुर

Crime on CG-UP border: आरटीओ चेक पोस्ट में घुसकर कर्मचारियों की पिटाई, नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Crime on CG-UP border
बलरामपुर

Huge Road Accident: तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक सवार परिवार को कुचला, मौके पर ही पिता-पुत्र की मौत, पत्नी गंभीर

पत्रिका फाइल फोटो।
बलरामपुर

Blind murder case: साढ़ू ने मारा थप्पड़ तो दूसरे दिन कर दी हत्या, फिर नदी में फेंकी लाश, बोला- बह गया

Blind murder case
बलरामपुर

Big negligence: परीक्षा के दिन भी 2 घंटे देरी से स्कूल पहुंचे शिक्षक, इंतजार करने के बाद घर लौटे छात्र-छात्राएं

Big negligence
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.