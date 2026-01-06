CG School Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान! कड़ाके की सर्दी के बीच बड़ा फैसला, जानें कब से रहेगा अवकाश…

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाएं और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल एक दिन का यह अवकाश बच्चों के लिए राहत भरा साबित हुआ है।