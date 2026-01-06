6 जनवरी 2026,

बलरामपुर

CG School Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान! कड़ाके की सर्दी के बीच बड़ा फैसला, जानें कब से रहेगा अवकाश…

CG School Holiday: बलरामपुर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

बलरामपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 06, 2026

CG School Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान! कड़ाके की सर्दी के बीच बड़ा फैसला, जानें कब से रहेगा अवकाश...(photo-patrika)

CG School Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान! कड़ाके की सर्दी के बीच बड़ा फैसला, जानें कब से रहेगा अवकाश...(photo-patrika)

CG School Holiday: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज एम.आर. यादव ने आदेश जारी कर जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में केवल छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया। इससे बच्चों को ठंड में स्कूल जाने से राहत मिली है।

CG School Holiday: शिक्षक और कर्मचारी रहे उपस्थित

हालांकि विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन शिक्षक एवं अन्य समस्त कर्मचारी अपने-अपने विद्यालयों में नियत समय पर उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों में शैक्षणिक तैयारी, प्रशासनिक कार्य एवं अन्य आवश्यक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होती रहीं।

10वीं-12वीं के छात्रों पर लागू नहीं आदेश

यह अवकाश कक्षा 10वीं और 12वीं के उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं किया गया, जिनकी प्रायोगिक परीक्षाएं वर्तमान में संचालित हो रही हैं। ऐसे विद्यार्थियों ने पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार परीक्षा में भाग लिया और परीक्षा प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रही।

बढ़ती ठंड बनी निर्णय की वजह

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट, सुबह के समय अत्यधिक गलन और ठंडी हवाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, ताकि विशेष रूप से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके। फिलहाल यह अवकाश एक दिन के लिए घोषित किया गया है, आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

तापमान 4–5 डिग्री तक पहुंचा

बलरामपुर जिले सहित रामानुजगंज क्षेत्र में बीते कई दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम खुलते ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जा रही है। सुबह के समय तापमान चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाओं के कारण दिनभर ठंड का असर बना हुआ है।

आम जनजीवन पर असर

कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे अधिक परेशान हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन यह कदम उठाया है।

अभिभावकों से अपील

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाएं और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने दें। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों के हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल एक दिन का यह अवकाश बच्चों के लिए राहत भरा साबित हुआ है।

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / CG School Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान! कड़ाके की सर्दी के बीच बड़ा फैसला, जानें कब से रहेगा अवकाश…

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

