CG Murder Case: खाना देर से परोसने पर पति ने पत्नी की हत्या! घरेलू विवाद बना जानलेवा, जानें पूरा मामला…

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के तातापानी थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदूर के कोटवारीटाड़ में एक घरेलू विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।