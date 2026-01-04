CG Murder Case: खाना देर से परोसने पर पति ने पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद बना जानलेवा, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के तातापानी थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदूर के कोटवारीटाड़ में एक घरेलू विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, यह घटना एक जनवरी 2026 की शाम लगभग 6:30 बजे हुई। आरोपित रामदेव कोड़ाकू (65) ने अपनी पत्नी रूनिया कोड़ाकू (उर्फ रनिया कोड़ाकू) से खाना मांगा। खाना तुरंत न मिलने पर गुस्साए आरोपी ने लकड़ी के डंडे से पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
घटना की सूचना मृतका के पुत्र राजेश कोड़ाकू (45) ने पुलिस चौकी तातापानी को दी। प्रार्थी ने दो जनवरी 2026 को मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामला गंभीरता से लेते हुए प्रकरण दर्ज किया और विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान, घटनास्थल पर प्राप्त साक्ष्य और अन्य सामग्री की बारीकी से जांच की। इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी रामदेव कोड़ाकू ने अपने गुस्से और विवाद के चलते जानबूझकर पत्नी की हत्या की योजना और कार्य किया।
