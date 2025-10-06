Crime on CG-UP border: आरटीओ चेक पोस्ट में घुसकर कर्मचारियों की पिटाई, नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Beaten accused arrested (photo- Patrika)
वाड्रफनगर। छत्तीसगढ-उत्तर प्रदेश बॉर्डर (Crime on CG-UP border) पर धनवार में स्थित परिवहन चेक पोस्ट के कर्मचारियों के साथ मारपीट (Beaten case) के मामले में बसंतपुर पुलिस ने अपचारी बालक सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने 4 अक्टूबर की रात पुरानी रंजिश को लेकर पहले तो विवाद किया, इसके बाद उन्होंने चेक पोस्ट के भीतर घुसकर गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों से मारपीट की थी। इसकी रिपोर्ट आरटीओ एसआई ने थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
परिवहन उप निरीक्षक भूषण धु्रव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह धनवार चेक पोस्ट पर परिवहन एसआई सिद्धार्थ पटेल व प्रधान आरक्षक कौशल साहू के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। 4 अक्टूबर की रात 10 बजे के आरोपी चंदन यादव, कैलाश यादव उपेन्द्र उर्फ गोलू व अन्य 5 लोग बेरियर पर आए और पूर्व की बात को लेकर विवाद (Crime on CG-UP border) करने लगे।
उन्होंने चेक पोस्ट के अंदर घुसकर गाली-गलौज करते हुए ड्राइवर ओम प्रकाश राजवाड़े से मारपीट की। इसके अलावा परिवहन निरीक्षक महेन्द्र सिंह कुलदीप के रूम में घुसकर शासकीय कार्य में बाधा डालकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट (Crime on CG-UP border) की।
रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 1 जनवरी 2025 को चंदन यादव व पिकअप चालक द्वारा तेज गति से पिकअप वाहन चलाकर बेरिकेड के ऊपर चढ़ा दिया गया था। इस बात को लेकर विवाद हुआ था। चंदन यादव ने अपने साथियों को बुलाकर आरटीओ कर्मचारियों के साथ झगड़ा-विवाद (Crime on CG-UP border)किया था।
इस घटना की रिपोर्ट दोनों पक्षों में से किसी ने नहीं की थी। लेकिन इसी बात को लेकर रंजिशवश 4 अक्टूबर एक राय होकर उपेन्द्र यादव, कैलाश यादव, चंदन यादव व अन्य स्कॉर्पियो, बाइक से आरटीओ चेक पोस्ट पर पहुंचे। फिर स्टाफ के साथ गाली-गलौज व मारपीट की।
मामले (Crime on CG-UP border) में बसंतपुर पुलिस ने कैलाश यादव पिता स्व. जितेन्द्र प्रसाद यादव उम्र 42 वर्ष निवासी बसंतपुर, उपेन्द्र उर्फ गोलू यादव पिता सहदेव यादव उम्र 25 वर्ष निवासी प्रेमनगर व रंजन रवि पिता सितलाल उम्र 32 वर्ष निवासी बसंतपुर व एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है।
प्रकरण में अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। कार्रवाई में निरीक्षक जितेन्द्र सोनी, उप निरीक्षक रघुनाथ सिंह मरावी, एसआई धनसिंह सांडिल्य, प्रधान आरक्षक 12 पंकज पोर्ते, आरक्षक विवेक कुमार व अनिल पण्डयार शामिल रहे।
