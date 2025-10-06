Crime on CG-UP border: आरटीओ चेक पोस्ट में घुसकर कर्मचारियों की पिटाई, नाबालिग समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

वाड्रफनगर। छत्तीसगढ-उत्तर प्रदेश बॉर्डर (Crime on CG-UP border) पर धनवार में स्थित परिवहन चेक पोस्ट के कर्मचारियों के साथ मारपीट (Beaten case) के मामले में बसंतपुर पुलिस ने अपचारी बालक सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने 4 अक्टूबर की रात पुरानी रंजिश को लेकर पहले तो विवाद किया, इसके बाद उन्होंने चेक पोस्ट के भीतर घुसकर गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों से मारपीट की थी। इसकी रिपोर्ट आरटीओ एसआई ने थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।