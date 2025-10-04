Patrika LogoSwitch to English

कोरीया

Unique punishment: अनोखी सजा: ड्यूटी से नदारद थे 5 पुलिसकर्मी, एसपी ने दी ऐसी सजा कि चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट

Unique punishment: एसपी ने पुलिसकर्मियों को पारंपरिक दंड देने की जगह सौंपी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जिम्मेदारी, कराई अनुशासनहीन व्यवहार की भरपाई

less than 1 minute read

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 04, 2025

Unique punishment

Unique punishment by SP to constables (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर.कोरिया जिले के एसपी ने ड्यूटी से नदारद रहने वाले पुलिसकर्मियों को अनोखी सजा दी है। इस सजा की विभाग में भी चर्चा हो रही है। सजा पाकर पुलिसकर्मियों के चेहरे पर भी खुशी देखी गई। दरअसल एसपी रवि कुमार कुर्रे ने ड्यूटी से नदारद रहने वाले कर्मियों को पुलिस लाइन में 5-5 पौधे लगाने सजा (Unique punishment) दी है। एसपी कुर्रे ने अनुशासन एवं सकारात्मक कार्य को बढ़ावा देने विशेष पहल की है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले आरक्षकों को पारंपरिक दंड देने की बजाय पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई।

एसपी का कहना है कि यह पहल न केवल अनुशासन बनाए रखने का संदेश देती है, बल्कि पर्यावरण के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता (Unique punishment) को भी दर्शाती है। आरक्षक महेंद्र रजक, अर्जुन टोप्पो रक्षित केंद्र व आरक्षक मुनीत बखला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आरक्षक जितेंद्र राजवाड़े सिटी कोतवाली व आरक्षक नर्मदा श्रीवास्तव थाना सोनहत ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए थे।

पुलिस अधीक्षक ने नई शुरुआत कर प्रत्येक कर्मियों को 5-5 पौधे लगाने (Unique punishment) निर्देश दिए। रक्षित निरीक्षक ने इन पुलिस कर्मियों की एसपी के सामने पेशी कराई थी। सभी आरक्षकों ने पुलिस लाइन परिसर में पौधरोपण कर अनुशासनहीन व्यवहार की भरपाई की।

Unique punishment: पौधों की देख-रेख का लिया संकल्प

इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि वे न केवल लगाए गए पौधों की देखरेख करेंगे, बल्कि जिले में स्वच्छ एवं हरित वातावरण निर्माण के लिए भी सक्रिय रूप से योगदान देंगे। बताया जा रहा है कि इस पहल के माध्यम से पुलिस ने यह संदेश दिया है कि गलती स्वीकार (Unique punishment) कर समाज के लिए कुछ अच्छा करना ही वास्तविक सुधार है।

Patrika Special News

Updated on:

04 Oct 2025 08:25 pm

Published on:

04 Oct 2025 08:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Unique punishment: अनोखी सजा: ड्यूटी से नदारद थे 5 पुलिसकर्मी, एसपी ने दी ऐसी सजा कि चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट

