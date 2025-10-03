Bichchhu boy: ये है छत्तीसगढ़ का बिच्छु ब्वॉय, बॉबी देओल की तरह शर्ट पर लटका कर घूमता है बेखौफ

भटगांव. सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम धरमपुर चिकनी एक युवक इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। गांव का यह युवक युगल कुमार पनिका अपने अनोखे और खतरनाक शौक के लिए मशहूर (Patrika Special) हो गया है। युगल ने बीते 5 वर्षों से 4 बिच्छु (Bichchhu boy) पाल रखे हैं, जिनकी वह हर दिन देखभाल करता है और उन्हें पालतू जानवरों की तरह संभालता है। वह शर्ट पर बिच्छु को लटका कर निकलता है तो लोग डर जाते हैं। उसका ये शौक बॉलीवुड मूवी बिच्छु के हीरो बॉबी देओल की याद दिलाता है।