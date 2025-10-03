Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

Bichchhu boy: ये है छत्तीसगढ़ का बिच्छु ब्वॉय, बॉबी देओल की तरह शर्ट पर लटका कर घूमता है बेखौफ

Bichchhu boy: युवक को बिच्छू ब्वॉय के नाम से जानने लगे हैं लोग, लोगों के बीच बना हुआ है कौतुहल का विषय, उसके पास जाने से भी डरते हैं अधिकांश लोग

2 min read

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 03, 2025

Bichchhu Boy

Bichchhu Boy Yugal Kumar Panika (Photo- Patrika)

भटगांव. सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड अंतर्गत ग्राम धरमपुर चिकनी एक युवक इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। गांव का यह युवक युगल कुमार पनिका अपने अनोखे और खतरनाक शौक के लिए मशहूर (Patrika Special) हो गया है। युगल ने बीते 5 वर्षों से 4 बिच्छु (Bichchhu boy) पाल रखे हैं, जिनकी वह हर दिन देखभाल करता है और उन्हें पालतू जानवरों की तरह संभालता है। वह शर्ट पर बिच्छु को लटका कर निकलता है तो लोग डर जाते हैं। उसका ये शौक बॉलीवुड मूवी बिच्छु के हीरो बॉबी देओल की याद दिलाता है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवक इन बिच्छुओं (Bichchhu boy) में से किसी एक को रोज़ाना अपनी शर्ट के ऊपर रखकर गांव की गलियों में सैर कराता है। बिच्छू उसके कंधे और सीने पर खुलेआम चलते रहते हैं और वह उन्हें बिल्कुल सामान्य तरीके से लेकर घूमता है। युगल का यह अंदाज़ लोगों को बॉबी देओल की अभिनीत बॉलीवुड की चर्चित फिल्म ‘बिच्छू’ की याद दिलाता है।

Yugal Kumar with Scorpion (Photo- Patrika)

जहां फिल्म में बिच्छू (Bichchhu boy) का नाम खौफ और रोमांच का प्रतीक था, वहीं धरमपुर चिकनी का यह युवक असल जिंदगी में बिच्छू को अपना साथी बनाकर घुमाता है। यह नज़ारा देखने वालों के लिए किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं लगता।

जैसे ही युगल का बिच्छू लेकर घूमने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही वह वायरल हो गया। लोग उसे रियल लाइफ बिच्छू ब्वॉय (Bichchhu boy) कह रहे हैं। कुछ लोग इसे रोमांच और हिम्मत का प्रतीक बता रहे हैं तो कुछ इसे पागलपन करार दे रहे हैं।

गांव में कौतुहल और डर का माहौल

धरमपुर चिकनी के लोग बताते हैं कि जब युगल शर्ट के ऊपर बिच्छू (Bichchhu boy) रखकर निकलता है तो गांव भर के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बच्चे दूर से देखने दौड़ पड़ते हैं, जबकि महिलाएं और बुजुर्ग अक्सर डर से रास्ता बदल लेते हैं। किसी को युगल की हिम्मत पर गर्व है तो किसी को उसकी सुरक्षा की चिंता।

Bichchhu boy: युवक का कहना- मुझे नुकसान नहीं

युगल का कहना है कि उसे बचपन से ही बिच्छुओं के प्रति लगाव है। उसने कभी इन्हें डराने या शोहरत पाने के लिए नहीं पाला, बल्कि यह उसका शौक है। वह उनकी रोज़ाना साफ-सफाई करता है और खाने-पीने का ध्यान रखता है।

युगल के मुताबिक मेरे पाले हुए बिच्छू (Bichchhu boy) मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, वे मेरे साथी की तरह हैं। हालांकि ग्रामीण मानते हैं कि यह शौक बेहद खतरनाक हो सकता है। बिच्छू का डंक जानलेवा भी साबित हो सकता है। बावजूद इसके युगल अपने जुनून पर कायम है।

