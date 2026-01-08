Rajasthan Politics: राजस्थान के 10 चर्चित नेता, जानिए किसे गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया; भाटी-निर्मल का भी रहा दबदबा

8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Special News

Rajasthan Politics: राजस्थान के उन 10 राजनेताओं के बारे में जानिए जो साल 2025 में गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए।

Rajasthan Politics: राजस्थान के उन 10 राजनेताओं के बारे में जानिए जो साल 2025 में गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए।

5 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 08, 2026

top dearch rajneta

Photo- Patrika

Rajasthan Politics: साल 2025 में राजस्थान की राजनीति खूब उबाल पर रही। पूरा साल टकराव, तकरार और बदलाव से भरा रहा। सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी, पंचायत चुनाव में देरी, आंदोलनों और सरकार के बड़े फैसले चर्चा का विषय रहे।

साल की शुरुआत में फरवरी माह में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाकर भूचाल ला दिया तो अंत में अरावली की नई परिभाषा पर कांग्रेस के आंदोलन के एलान ने भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी।

अरावली की नई परिभाषा का मुद्दा 2025 में राजस्थान की राजनीति के सबसे संवेदनशील और चर्चित मुद्दों में रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता भी चर्चाओं में रही, जिसे पार्टी के भीतर भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।

2025 में राजस्थान के कई नेता गूगल पर टॉप सर्च ट्रेंड्स में रहे। जानिए राजस्थान के उन 10 नेताओं के बारे में जो पूरे साल गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए।

1. भजनलाल शर्मा

आपको जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि 2025 में राजस्थान के किस नेता को गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया। ये नाम है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। भजनलाल शर्मा सोशल मीडिया पर 2025 में अपने प्रशासनिक निर्णयों, योजनाओं और विपक्षी राजनीति के चलते सुर्खियों में रहे।

सीएम ने पेपर लीक पर लगाम, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और सरकारी नौकरी समेत युवाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए। गूगल पर भजनलाल शर्मा की नेट वर्थ, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा की आयु, भजनलाल शर्मा इमेज, भजनलाल शर्मा कौन है, 5 सर्वाधिक सर्च किए गए कीवर्ड रहे।

2. अशोक गहलोत

गूगल ट्रेंड्स के अनुसार प्रदेश के दूसरे सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। 'राजनीति के जादूगर' कहे जाने वाले गहलोत ने 2025 में राजस्थान सरकार पर कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और प्रशासनिक फैसलों को लेकर जुबानी हमले किए, जिनकी वजह से वे चर्चा का केंद्र रहे। सचिन पायलट से मेल मिलाप, अंता उपचुनाव और अपनी पुरानी SUV को लेकर भी गहलोत सुर्खियों में आए।

गहलोत ने अरावली की नई परिभाषा को लेकर सरकार को सीधे घेरा, जिससे बाद सोशल मीडिया पर भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं को सफाई देनी पड़ी। गूगल पर अशोक गहलोत कार, अशोक गहलोत बर्थडे, अशोक गहलोत की कास्ट क्या है, अशोक गहलोत की नेट वर्थ और अशोक गहलोत का मोबाइल नंबर सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले कीवर्ड रहे।

3. वसुंधरा राजे

प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी साल 2025 में चर्चा में रही। वे पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की वजह से चर्चा में रहीं। राजनीतिक गलियारों में इसे उनकी राजनीतिक वापसी से जोड़ा जाने लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा राजे गूगल ट्रेंड्स के अनुसार सर्च में तीसरे नंबर पर रहीं।

4. सचिन पायलट

कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को 2025 में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी, जिससे पार्टी में उनका कद बढ़ा। बिहार चुनाव 2025 में उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया।

राजस्थान की राजनीति में भी सचिन पायलट पूरे वर्ष चर्चा में रहे। युवाओं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उनके बयानों ने प्रदेश की भाजपा सरकार को असहज किया। साल के अंत में कांग्रेस संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने अरावली बचाने के लिए सचिन पायलट की अगुवाई में जयपुर में पैदल मार्च किया।

इस मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सचिन पायलट के बेटे आरहन पहली बार सार्वजनिक रूप से शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। गूगल पर सचिन पायलट प्रदेश के चौथे सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले राजनेता रहे।

5. मदन दिलावर

राजस्थान के केबिनेट मंत्री मदन दिलावर साल 2025 में अपने बयान और फैसलों को लेकर चर्चा में रहे। उनका सबसे बड़ा फैसला सरकारी और निजी स्कूलों में एक ड्रेस करने का और परीक्षा परिणाम सही नहीं रहने पर शिक्षकों पर एक्शन को लेकर रहा। इसके अलावा महिला शिक्षकों के कपड़ों समेत कई विवादित बयान दिए, जिससे वे चर्चा में रहे। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार मदन दिलावर की शैक्षिक योग्यता, मदन लाल दिलावर और राजस्थान के शिक्षा मंत्री सबसे अधिक सर्च किए गए कीवर्ड रहे।

6. किरोड़ीलाल मीणा

केबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा साल 2025 में सरकार को घेरते हुए नजर आए। फोन टैपिंग के आरोप व प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाकर उन्होंने अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। किरोड़ीलाल ने किसानों के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की। वे SI भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर भी चर्चा में रहे। इसी वजह से उन्हें गूगल पर काफी सर्च किया।

7. हनुमान बेनीवाल

आरएलपी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पूरे वर्ष प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहे। किसानों से जुड़े मुद्दों, कानून-व्यवस्था और युवाओं से जुड़े सवालों पर उन्होंने सरकार को घेरा। कई आंदोलनों और बयानों की वजह से वे खूब चर्चा में रहे।

सोशल मीडिया में उनके कई वीडियो वायरल हुए। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार हनुमान बेनीवाल का भाषण, हनुमान बेनीवाल की फोटो, हनुमान बेनीवाल का मोबाइल नंबर, हनुमान बेनीवाल की जाति और हनुमान बेनीवाल सॉन्ग सर्वाधिक सर्च किए गए कीवर्ड रहे।

8. नरेश मीणा

नरेश मीणा 2025 में सोशल मीडिया पर खूब छाए रहे। सबसे अधिक चर्चा में वे अंता उपचुनाव को लेकर आए। चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया ने भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन को हरा दिया। तीसरे नंबर पर नरेश मीणा रहे थे।

9. रविंद्र सिंह भाटी

रविंद्र सिंह भाटी 2025 में अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते रहे। जोजरी नदी बचाओ आंदोलन को लेकर भी वे चर्चा में आए।

इसके अलावा साल के अंत में उनका डीएम टीना डाबी के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया।

10. निर्मल चौधरी

युवा नेता निर्मल चौधरी को जून 2025 में एक परीक्षा केंद्र से हिरासत में लिए जाने का मामला प्रदेशभर में सुर्खियों में रहा। इसके अलावा युवाओं से जुड़े मुद्दों और आंदोलनों को लेकर भी वे पूरे साल सक्रिय रहे।

निर्मल चौधरी अपनी नई SUV को लेकर भी चर्चा में आए। सोशल मीडिया पर निर्मल चौधरी खूब चर्चा में रहे, लेकिन गूगल पर उन्हें इतना सर्च नहीं किया गया।

jaipur railway station

