Rajasthan Politics: राजस्थान के 10 चर्चित नेता, जानिए किसे गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया; भाटी-निर्मल का भी रहा दबदबा

राजस्थान के केबिनेट मंत्री मदन दिलावर साल 2025 में अपने बयान और फैसलों को लेकर चर्चा में रहे। उनका सबसे बड़ा फैसला सरकारी और निजी स्कूलों में एक ड्रेस करने का और परीक्षा परिणाम सही नहीं रहने पर शिक्षकों पर एक्शन को लेकर रहा। इसके अलावा महिला शिक्षकों के कपड़ों समेत कई विवादित बयान दिए, जिससे वे चर्चा में रहे। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार मदन दिलावर की शैक्षिक योग्यता, मदन लाल दिलावर और राजस्थान के शिक्षा मंत्री सबसे अधिक सर्च किए गए कीवर्ड रहे।