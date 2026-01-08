8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Venezuela से पहले अमेरिका ने पनामा में जस्ट कॉज ऑपरेशन को दिया था अंजाम, किसे पकड़ने के लिए लगा दिए थे 26 हजार सैनिक?

Venezuela News: दूसरे देशों पर हमला करना और उनके मामलों में हस्तक्षेप करना अमेरिका की पुरानी आदत रही है। वेनेजुएला से पहले अमेरिका ने पनामा पर हमला किया था। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने पनामा के खिलाफ जस्ट कॉज ऑपरेशन को अंजाम दिया था।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Jan 08, 2026

Manuel Noriega

मैनुएल नोरीगा (AI Image)

Venezuela News : अमेरिका ने सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Venezuela President Nicolas Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को 3 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका ने मादुरो पर नारको टेररिज्म और ड्रग्स की तस्करी जैसे आरोप लगाकर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है। यह अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं थी। अमेरिका ने 36 वर्ष पहले भी पनामा (Panama invasion 1989) पर 20 दिसंबर 1989 को हमला कर वहां के शासक को ​गिरफ्तार कर लिया था। आइए जानते हैं कि पनामा में क्या हुआ था?

पनामा पर 24 हजार अमेरिकी सैनिकों ने कर दिया था हमला

America's Operation Just Cause in Panama : अमेरिकी सेना ने जस्ट कॉज (Operation Just Cause) को अंजाम देने के लिए 20 दिसंबर 1989 की सुबह-सुबह सैकड़ों हेलीकॉप्टरों और बमवर्षकों के समर्थन से पनामा पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने पनामा सैन्य अभियान में अपने करीब 26,000 से अधिक सैनिकों को झोंक दिया। उनका मिशन सैन्य तानाशाह और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी जनरल मैनुअल नोरीगा (Manuel Noriega) को गिरफ्तार करना था।

CIA के लिए काम करने वाला नोरीगा कौन था?

नोरीगा (Manuel Noriega) का उदय 1968 में उमर टोरिजोस द्वारा तख्तापलट के बाद सत्ता हथियाने के बाद शुरू हुआ। नोरीगा सैन्य खुफिया प्रमुख बने और जल्द ही अपनी चतुराई और निर्दयता के लिए ख्याति अर्जित की। उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल विरोधियों को खत्म करने और सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर भ्रष्ट सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया।

नोरीगा ने कम्युनिस्ट प्रभाव को खत्म करने में की अमेरिका की सहायता

1970 के दशक की शुरुआत तक मैनुएल नोरीगा (Manuel Noriega) कथित तौर पर अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी के साथ काम कर रहे थे। शीत युद्ध के दौरान उन्होंने मध्य अमेरिका में कम्युनिस्ट प्रभाव का मुकाबला करने में अमेरिका की सहायता की और पनामा में खुफिया अड्डे स्थापित करने में मदद की।

टोरिजोस की मृत्यु के बाद नोरीगा पनामा का शासक बन बैठा

1981 में विमान दुर्घटना में टोरिजोस की मृत्यु के बाद, नोरीगा वास्तविक शासक के रूप में उभरे। अपने शासनकाल के दौरान, उन्होंने कोलंबियाई ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार सहित प्रमुख आपराधिक गिरोहों के साथ संबंध स्थापित किए। नोरीगा ने पनामा के बैंकों के माध्यम से ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग और अमेरिका में कोकीन की खेप भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कथित तौर पर लाखों डॉलर की रिश्वत प्राप्त की।

ईरान-कॉन्ट्रा घोटाले से भी जुड़ा था नोरीगा

हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ​​उनकी गतिविधियों से अवगत थीं, फिर भी क्षेत्र में उनके रणनीतिक महत्व के कारण उन्होंने उनके साथ काम करना जारी रखा। नोरीगा 1980 के दशक के ईरान-कॉन्ट्रा घोटाले से भी जुड़े थे, जिसमें गुप्त हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल थी।

अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने पनामा पर हमला करने के आदेश दिया। सैनिकों ने 20 दिसंबर को पनामा सिटी पर बम गिराना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से पनामा के सैन्य प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों पर नियंत्रण कर लिया।

राष्ट्रपति ने सैन्य कार्रवाई के गिनाई थी चार वजहें

पनामा पर कब्जा जमाने के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश (George H W Bush) ने राष्ट्र को संबोधित किया। बुश ने कहा था, 'कल रात मैंने अमेरिकी सैन्य बलों को पनामा भेजने का आदेश दिया। कोई भी राष्ट्रपति इस तरह का कदम हल्के में नहीं उठाता। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या किया और क्यों किया।'

बुश ने पनामा पर अमेरिका के आक्रमण के चार कारण बताए।

  • पनामा में रहने वाले लगभग 40 हजार अमेरिकियों के जीवन की रक्षा करना।
  • पनामा में लोकतंत्र की रक्षा करना बताया।
  • मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ना।
  • पनामा नहर संधियों की अखंडता की रक्षा करना।

जस्ट कॉज सैन्य अभियान में नहीं पकड़ा गया नोरीगा

ऑपरेशन जस्ट कॉज़ के नाम से जाने जाने वाले अमेरिकी सैन्य बल के जबरदस्त प्रदर्शन ने 72 घंटों के भीतर अपने सभी रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया था। हालांकि अमेरिका का परम लक्ष्य नोरीगा की गिरफ्तारी करना था। वह उसे अभी हासिल नहीं कर पाया था। वह अभी भी फरार था। जनरल अमेरिकी सेना से बच निकला और वेटिकन दूतावास में छिप गया।

3 जनवरी 1990 को नोरीगा ने आत्मसमर्पण कर दिया

अमेरिकी जनरल मैक्सवेल "मैड मैक्स" थुरमन ने वेटिकैन एम्बेसी को लाउडस्पीकरों से घेर लिया और चौबीसों घंटे रॉक संगीत बजाते रहे। वैन हेलन का "पनामा" और केनी लोगिन्स का "डेंजर ज़ोन" रॉक संगीत शामिल था। नोरीगा ने 3 जनवरी, 1990 को अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। उन्हें अमेरिका ले जाया गया। मादक पदार्थों के आरोप में दोषी ठहराया गया। लगभग 20 साल जेल में बिताने के बाद वर्ष 2017 में 83 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Manuel Noriega

Venezuela से पहले अमेरिका ने पनामा में जस्ट कॉज ऑपरेशन को दिया था अंजाम, किसे पकड़ने के लिए लगा दिए थे 26 हजार सैनिक?

US President Donald trump and Venezuela’s President nicolas maduro

‘वेनेजुएला में मादुरो को जिस तरह से गिरफ्तार किया है…’, पूर्व भारतीय राजनयिक ने ट्रंप को कर दिया आगाह

Russia-Ukraine War President Trump-Putin

वेनेजुएला में रूसी जहाज के पीछे पड़े अमेरिकी अधिकारी, हाथापाई तक पहुंची बात, बौखलाकर पुतिन ने भेजी फोर्स

S. Jaishankar expresses India's concern over Venezuela situation

वेनेज़ुएला मामले पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दी यह बात…

trump

‘यूरोप की कायरता से हैरान हूं, वेनेजुएला के बाद अगला नंबर उसका है, फिर भी…’, इस देश ने भी ट्रंप को सुनाया

ट्रंप ने वेनेजुएला से जबरन मांगा 50 बैरल तेल तो नई राष्ट्रपति ने दिया सीधा जवाब, कहा- अमेरिकी हमले में…

US Venezuela Tension

वेनेजुएला में करीबी ने मादुरो को दिया ‘धोखा’, ट्रंप का साथ देने वाला वो गद्दार कौन? ऑडियो संदेश ने मचाई खलबली!

Nicolas Maduro tracksuit, Nicolas Maduro arrest, Nike tracksuit price,

निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से इस कंपनी को बड़ा लाभ, ट्रैक सूट हुआ वायरल; जानें क्या है कीमत

Trump India relations,50 percent tariff India,Trump Modi relations,India US trade tensions,oil trade with Russia,Prithviraj Chavan Venezuela,

मादुरो की तरह मोदी का भी अपहरण कर लेंगे ट्रंप? कांग्रेस नेता के बयान पर छिड़ा विवाद

US Venezuela Tension

अमेरिका-वेनेजुएला टकराव: क्या भारत की रसोई और जेब पर पड़ेगा तेल का बोझ ? जानें पूरा गणित

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

08 Jan 2026 07:00 am

Hindi News / Patrika Special / Venezuela से पहले अमेरिका ने पनामा में जस्ट कॉज ऑपरेशन को दिया था अंजाम, किसे पकड़ने के लिए लगा दिए थे 26 हजार सैनिक?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Sex Ratio: हरियाणा में लिंग अनुपात में हुआ जबरदस्त सुधार, पहले राष्ट्रीय औसत से था बहुत पीछे, जानिए दूसरे राज्यों का क्या है हाल?

Sex Ratio at Birth in India
Patrika Special News

जयपुर, जोधपुर से बीकानेर तक: ये हैं राजस्थान के 9 सबसे कमाऊ रेलवे स्टेशन, नंबर-1 की कमाई जानकर चौंक जाएंगे

jaipur railway station
Patrika Special News

54 साल की राजनीति, 20 साल बाद तोड़ी चुप्पी ‘अर्जुन सिंह ने खोला था उस ‘रात का राज’

Arjun Singh revealed the secret of that night untold story
Patrika Special News

CG News: छत्तीसगढ़ के युवक ने गांव से शहर तक पहुंचाई ऑर्गेनिक तेल की खुशबू, किसान से उद्यमी बने सत्याराम साहू ने बदली जिंदगी

CG News: छत्तीसगढ़ के युवक ने गांव से शहर तक पहुंचाई ऑर्गेनिक तेल की खुशबू, किसान से उद्यमी बने सत्याराम साहू ने बदली जिंदगी
Patrika Special News

Big Health Issue : 4 में से 1 भारतीय युवा पर ये खतरा! AIIMS-ICMR का दावा, यूथ को बीमार कर रहा बॉडी इमेज

Big Mental Health Issue, Mental Health Issue, AIIMS ICMR Research, Indian Youth health Issues, Body Image Distress,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.