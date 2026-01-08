Venezuela से पहले अमेरिका ने पनामा में जस्ट कॉज ऑपरेशन को दिया था अंजाम, किसे पकड़ने के लिए लगा दिए थे 26 हजार सैनिक?

अमेरिकी जनरल मैक्सवेल "मैड मैक्स" थुरमन ने वेटिकैन एम्बेसी को लाउडस्पीकरों से घेर लिया और चौबीसों घंटे रॉक संगीत बजाते रहे। वैन हेलन का "पनामा" और केनी लोगिन्स का "डेंजर ज़ोन" रॉक संगीत शामिल था। नोरीगा ने 3 जनवरी, 1990 को अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। उन्हें अमेरिका ले जाया गया। मादक पदार्थों के आरोप में दोषी ठहराया गया। लगभग 20 साल जेल में बिताने के बाद वर्ष 2017 में 83 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया।