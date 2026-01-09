Mahatma Gandhi: दक्षिण अफ्रीका से आज ही के दिन भारत लौटे थे गांधीजी, जीवन में किन प्रयोगों ने उन्हें बनाया महात्मा ?

क्या गांधी के मन में कपड़ा त्यागने का विचार को उनकी करूणा या समता के विचार के रूप में देखा जाना चाहिए? इस सवाल के जवाब में प्रो. विजय गांधीजी से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। गांधीजी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ एक गरीब बस्ती में पहुंचे। उन्होंने कस्तूरबा को एक झोपड़ी के अंदर भेजा और कहा कि घर के सदस्यों से कहो कि गांधी उनसे मिलना चाहते हैं। कस्तूरबा झोपड़ी से बाहर निकली और कहा कि महिलाएं आपसे नहीं मिल सकती हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मैं पुरुष हूं इसलिए वह मुझसे नहीं मिल सकती? इसपर कस्तूरबा ने कहा- नहीं ऐसा नहीं है। कस्तूरबा ने कहा कि दरअसल उनके पास एक ही धोती है और घर की दूसरी महिला उसे पहनकर कहीं बाहर गई हुई है। झोपड़ी में इस समय मौजूद महिला के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह बाहर नहीं आ सकती। गांधीजी यह सबकुछ सुनकर सन्न रह गए। प्रो. विजय बताते हैं कि गांधीजी ने खुद ही लिखा है कि वह उस पूरी रात खड़े रहे। एक भी पल के लिए सो नहीं पाए। गांधी इस बारे में लिखते हैं- 'पूरे हिन्दुस्तान में जितने कपड़े का उत्पादन होता है, मेरा हिस्सा इतना ही है। अगर मैं इससे ज्यादा कपड़ा पहनूंगा तो देश के किसी व्यक्ति के हिस्से के तन से कपड़ा कम हो जाएगा।'