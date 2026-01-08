जहां जंगलों ने सालों तक सच छुपाए रखा, वहां अब खुली विकास की राह… अबूझमाड़ के कोड़ेनार में बनी पहली सड़क

कोड़ेनार तक पहुंचना कभी किसी साहसिक अभियान से कम नहीं था। कच्चे जंगल रास्ते, खड़ी चढ़ाइयां और हर कदम पर नक्सली खतरा- यही गांव की पहचान थी। अब पहाड़ काटकर बनाई गई सड़क ने न केवल दूरी घटाई है, बल्कि दशकों से कटे इस गांव को मुख्यधारा से जोडऩे की नींव रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क आजादी के बाद उनका पहला वास्तविक संपर्क मार्ग है। इसी रास्ते से अब स्वास्थ्य सेवाएं, राशन, शिक्षा और प्रशासनिक निगरानी गांव तक पहुंचने की उम्मीद जगी है। सुरक्षा बलों के अनुसार, यह सड़क रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है।