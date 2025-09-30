Bangali Durga Puja: अंबिकापुर में 1949 से भव्य दुर्गा पूजा मना रहा बंग समाज, कोलकाता से आते हैं पुरोहित, चावल के राक्षस की दी जाती है बलि

अंबिकापुर. बंग समाज द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा का त्योहार इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1949 से लगातार इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहा बंगाली समुदाय (Bangali Durga Puja) इस आयोजन को न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक मानता है, बल्कि इसे सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का पर्व भी माना जाता है। यह पूजा शहर के दो प्रमुख स्थानों भंडार दुर्गा बाड़ी (प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास) और देवीगंज रोड स्थित दुर्गा बाड़ी में की जाती है।