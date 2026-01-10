Inside Story: पद छोड़ने को तैयार थे मादुरो, साथी की सलाह पर अड़े रहे, पुतिन का ऑफर ठुकराया और शुरू हो गई उल्टी गिनती

विश्लेषकों का कहना है कि रूस ने हाल के वर्षों में वेनेजुएला के लिए अपना समर्थन कम कर दिया था क्योंकि उसका पूरा ध्यान पड़ोसी देश में युद्ध पर चला गया था। वेनेजुएला को रूसी हथियार खरीदने में मदद करने के लिए लोन 2018 में प्रभावी रूप से बंद हो गए। जब ​​मादुरो मई में मॉस्को गए, तो उन्होंने पुतिन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अधिकांश पर्यवेक्षकों ने इस रिश्ते को ठोस से ज्यादा वैचारिक माना।