विदेश

आंखों में पट्टी, हाथों में हथकड़ी.. डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की पहली तस्वीर

डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर जारी की, जिसमें वे आंखों में पट्टी और हाथों में हथकड़ी के साथ नजर आ रहे हैं। मादुरो पर नार्को-आतंकवाद के आरोप लगे हैं।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 04, 2026

US President Donald trump and Venezuela’s President nicolas maduro

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की पहली तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की शेयर। (Photo Credit - IANS/ANI)

अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) को पकड़ने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा (USS Iwo Jima) पर सवार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर जारी की है। ट्रूथ पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, “यूएसएस इवो जिमा पर निकोलस मादुरो।”

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, USA चार दिन पहले वेनेजुएला में सैन्य अभियान चलाने की योजना बना चुका था, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए इसे टालना पड़ा था। मौसम का बिल्कुल सही होना जरूरी था… यह अद्भुत था। मैं आपको बताता हूं, यह किसी किले की तरह बेहद सुरक्षित था। इसमें किसी की मौत नहीं हुई और हमने कोई विमान नहीं खोया।

वेनेजुएला में किए गए हमलों में वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़े जाने का दावा किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में यह बात कही है।

अमेरिकी न्याय का सामना करेंगे मादुरो

इन सबके बीच अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने शनिवार को घोषणा की कि पकड़े गए वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो पर नार्को-आतंकवाद के आरोप लगाए गए हैं।

पामेला बॉन्डी ने एक्स पर की गई पोस्ट में कहा, “निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में आरोप तय किए गए हैं। निकोलस मादुरो पर नार्को-आतंकवाद की साजिश, कोकीन आयात की साजिश, मशीनगन, विनाशकारी उपकरण रखने और इन्हें रखने की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। वे जल्द ही अमेरिकी अदालत के कठघरे में पेश होंगे।''

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि अमेरिका की न्याय विभाग की तरफ से मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने जनता की तरफ से जवाबदेही तय करने का साहस दिखाया। हमारे बहादुर सैनिकों को भी धन्यवाद जिन्होंने इन दो आरोपी अंतरराष्ट्रीय नार्को-तस्करों को पकड़ने का असाधारण और बेहद सफल अभियान चलाया।

विदेश

