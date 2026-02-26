PM Modi Israel Visit: आज भारत-इज़रायल के बीच रक्षा और व्यापार समझौतों पर लगेगी मुहर

आज भारत और इज़रायल के बीच रक्षा और व्यापार समझौतों पर मुहर लग सकती है। पीएम मोदी और नेतन्याहू आज इन समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इनमें एडवांस्ड ड्रोन खरीद और आयरन डोम की एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े समझौतों पर सहमति बन सकती है। इससे भारत की सैन्य ताकत और मज़बूत होगी जिससे पाकिस्तान (Pakistan) और चीन (China) की चिंता बढ़ सकती है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर भी सहमति संभव है जिसके तहत भारत और इज़रायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) संभव है। दोनों देशों के बीच एफटीए को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। एफटीए के तहत दोनों देशों के तहत कई सेक्टर्स में व्यापार बढ़ेगा।