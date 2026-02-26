तूफानी रातों में ‘जगमगाते’ हैं जंगल, कैमरे में कैद हुई पौधों की ‘रोशनी’

दशकों से वैज्ञानिक यह अनुमान लगा रहे थे कि तूफानों के दौरान पेड़ों से रोशनी निकलती है, लेकिन अब पहली बार इसे कुदरत के बीच रिकॉर्ड किया गया है। पेंसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने पाया कि गरजते बादलों के नीचे पेड़ किसी जुगनू की तरह पराबैंगनी (यूवी) रोशनी में चमकते हैं। इसे प्रयोगशाला में तो देखा गया था, लेकिन जंगलों में इसे पकड़ना नामुमकिन जैसा था। टीम ने एक कार की छत पर पेरिस्कोप, लेज़र रेंजफाइंडर और एक यूवी कैमरा लगाकर तूफानी बादलों के बीच इस रहस्यमयी चमक को रिकॉर्ड किया। यह बिजली की धाराएं पेड़ के भोजन बनाने की क्षमता को कुछ हद तक प्रभावित करती है।