आइलैंड पर बनाया ‘एसी का जंगल’, भीषण गर्मी में भी तापमान रहेगा 21 डिग्री

कतर की भीषण गर्मी में जहाँ लोग दिन में घरों और मॉल में बंद रहने को मजबूर होते हैं, वहीं राजधानी दोहा के पास बना गेवॉन आइलैंड अब खुली हवा में ठंडी सैर का मौका दे रहा है। यहाँ 450 मीटर लंबा ‘क्रिस्टल वॉक’ नाम का रास्ता तैयार किया गया है जिसे 'एसी का जंगल' भी कहा जा रहा है। यह खुले में होते हुए भी एयर कंडीशनिंग से ठंडा रखा जाता है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सके।