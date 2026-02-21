खून जमा देने वाले पानी में मिली स्लीपर शार्क, 13 फीट का विशाल आकार

अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में शार्क का न होना एक ऐसा 'तथ्य' था जिसे दशकों से विज्ञान की किताबों में पढ़ाया जा रहा था। यह पानी इतना ठंडा होता है कि मछलियों का खून जम सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मिंडेरू-यूडब्ल्यूए डीप-सी रिसर्च सेंटर की ओर से जारी की गई फुटेज ने इस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया है। वैज्ञानिकों ने साउथ शेटलैंड द्वीप समूह के पास समुद्र तल पर एक विशाल स्लीपर शार्क को तैरते हुए कैमरे में कैद किया। यह खोज इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसे 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के नीचे देखा गया है, जो अंटार्कटिका की आधिकारिक सीमा मानी जाती है।