ऑक्टोपस से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने बनाई स्मार्ट स्किन, रंग-रूप बदलने में माहिर

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई सिंथेटिक स्मार्ट स्किन बनाई है जो एक साथ कई काम कर सकती है। यह स्मार्ट स्किन न सिर्फ अपना रंग, बनावट और आकार बदल सकती है बल्कि जानकारी छिपाने-दिखाने और सॉफ्ट रोबोटिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकती है। यह रिसर्च अमेरिका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई है। वैज्ञानिकों ने इस स्मार्ट स्किन को हाइड्रोजेल से बनाया है। यह एक जेली जैसा मुलायम पदार्थ होता है जो आसानी से आकार बदल सकता है। यह स्मार्ट स्किन गर्मी, ठंड में खुद को बदल सकती है। यह अपना रंग, सख्ती, सतह की बनावट भी बदल सकती है।