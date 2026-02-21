दुनियाभर में डेटा सेंटर-ईवी से बढ़ रही बिजली की मांग, अगले पांच साल में 3.6% की दर से होगा इजाफा

कूलिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और परिवहन के साधनों के इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण भारत की मांग 2030 तक सालाना औसतन 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो दुनिया भर में सबसे तेज़ है। गौरतलब है कि लगातार चार सालों तक 6% से ज़्यादा की बढ़त के बाद 2025 में भारत की बिजली की मांग में बढ़ोतरी तुलनात्मक रूप से कम रही थी, जिसका मुख्य कारण शुरुआती मानसून के बाद तापमान में नरमी थी, जिससे एयर-कंडीशनिंग का इस्तेमाल और एग्रीकल्चर पंपिंग कम हो गई। हालांकि अगले 5 सालों में भारत की सालाना बिजली की खपत में 570 टीडब्ल्यूएच से ज्यादा की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसमें उद्योगों का हिस्सा एक तिहाई रहेगा। बढ़ी हुई कुल मांग में एयर कंडीशनिंग का योगदान 20% से ज़्यादा हो सकता है। कृषि और परिवहन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी प्रमुख कारण रहेगा। गौरतलब है कि भारत में 2017 से राष्ट्रीय पीक डिमांड में 54% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2024 में लगभग 250 गीगावाट तक पहुंच गई।