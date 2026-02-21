अमेरिका ने परमाणु माइक्रो-रिएक्टर को एयरलिफ्ट कर रच दिया इतिहास, अब कहीं भी पैदा हो सकेगी बिजली

ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका ने एक ऐसी छलांग लगाई है, जो भविष्य के युद्धक्षेत्र, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन की तस्वीर बदल सकता है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग और रक्षा विभाग ने मिलकर पहली बार एक परमाणु माइक्रो-रिएक्टर को मालवाहक विमान के ज़रिए एयरलिफ्ट कर इतिहास रच दिया। 'ऑपरेशन विंडलॉर्ड' के नाम से जानी जाने वाली इस ऐतिहासिक कवायद में एक कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर को कैलिफोर्निया के मार्च एयर रिज़र्व बेस से उड़ाकर यूटा के हिल एयर फोर्स बेस तक सफलतापूर्वक पहुंचाया गया।