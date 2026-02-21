बीएलए ने बनाया पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक, सेना ने अपना मानने से किया इनकार

बीएलए ने बंधक बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों का वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक अपने आइडी और सरकारी दस्तावेज दिखा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में हमलों के दौरान बीएलए के लड़ाकों ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया, जिससे पाकिस्तानी सेना ने अपने लड़ाकों की रिहाई के लिए सौदेबाजी की जा सके।