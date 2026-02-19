भारत पर बेतुके टैरिफ लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं ट्रंप, अमेरिकी सांसद का बड़ा आरोप

अमेरिकी सांसद ब्रैड शरमैन (Brad Sherman) ने ट्रंप पर बड़ा आरोप लगाया है। शरमैन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर बेतुके टैरिफ लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि यह रूस से तेल आयात करने के कारण किया गया है, जबकि हंगरी अपने कच्चे तेल का 90% रूस से बिना किसी टैरिफ के आयात करता है। रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन, रूसी तेल खरीदने से जुड़े प्रतिबंधों की चपेट में नहीं आया है, लेकिन अन्य कारणों से उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत अपने कच्चे तेल का सिर्फ 21% रूस से खरीदता है, लेकिन हमारे सहयोगी देश को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को इस नीति को तुरंत बदलना चाहिए।"