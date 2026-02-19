बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान का देश के नाम पहला संबोधन, हिंदुओं के लिए कही बड़ी बात…

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रहमान के पीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई दी। साथ ही परिवार समेत भारत आने का आमंत्रण भी दिया। मुहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी बिगड़ गए थे। अब रहमान के पीएम बनने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा। पीएम मोदी का रहमान को जीत की बधाई देना और भारत आने का आमंत्रण देना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत, बांग्लादेश से संबंधों को फिर से मज़बूत करने के लिए तैयार है।