19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान का देश के नाम पहला संबोधन, हिंदुओं के लिए कही बड़ी बात…

तारिक रहमान ने बांग्लादेश का नया पीएम बनने के बाद देश के नाम पहला संबोधन किया है। इस संबोधन में उन्होंने देश में हिंदुओं समेत अन्य सभी अल्पसंख्यकों के बारे में एक बड़ी बात कही है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 19, 2026

Tarique Rahman

Tarique Rahman

तारिक रहमान (Tarique Rahman), बांग्लादेश (Bangladesh) के नए पीएम बन गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष 60 वर्षीय रहमान ने हाल ही में देश में हुए चुनाव में जीत हासिल की और बांग्लादेश के 11वें पीएम बने। मंगलवार को उन्होंने पीएम पद की शपथ ली। पीएम बनने के बाद रहमान ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार का सबसे बड़ा फोकस बांग्लादेश में कानून व्यवस्था सुधारने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने पर रहेगा। बुधवार को उन्होंने देश के नाम पहला संबोधन दिया।

हिंदुओं के लिए कही बड़ी बात…

देश के नाम अपने पहले संबोधन में रहमान ने हिंदुओं समेत बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी बात कही। रहमान ने कहा कि बांग्लादेश सरकार पर देश में रहने वाले हर नागरिक का हक है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो और उसने किसी के लिए भी वोट किया हो। रहमान ने कहा कि कोई व्यक्ति मुस्लिम हो या हिंदू हो, बौद्ध हो या ईसाई को, किसी भी विचारधारा का हो और कहीं भी रहता हो, बांग्लादेश में हर धर्म के व्यक्ति के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा।

पीएम मोदी ने भारत आने के लिए किया आमंत्रित

भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने रहमान के पीएम पद की शपथ लेने के बाद उन्हें बधाई दी। साथ ही परिवार समेत भारत आने का आमंत्रण भी दिया। मुहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी बिगड़ गए थे। अब रहमान के पीएम बनने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा। पीएम मोदी का रहमान को जीत की बधाई देना और भारत आने का आमंत्रण देना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत, बांग्लादेश से संबंधों को फिर से मज़बूत करने के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें

चीन की चालाकी जारी, ताइवान के पास दिखे 5 चाइनीज़ जहाज
विदेश
Chinese vessels

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Feb 2026 08:57 am

Published on:

19 Feb 2026 08:54 am

Hindi News / World / बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान का देश के नाम पहला संबोधन, हिंदुओं के लिए कही बड़ी बात…

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

87 संदिग्ध उड़ानें और अनजान महिलाएं…जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा! रसूखदारों तक पहुंची आंच

Jeffrey Epstein
विदेश

किसी भी समय हो सकता है युद्ध! अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ईरान ने परमाणु ठिकानों को छिपाया, तस्वीरें आई सामने

Middle East tensions, US military buildup, US fighter jets deployment, US air power increase Middle East,
विदेश

‘डिएगो गार्सिया को मत सौंपिए…’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड को किया आगाह, ईरान को भी दी कड़ी चेतावनी

Donald Trump and Keir Starmer
विदेश

भारत ने रूसी तेल खरीदना किया बंद? ट्रंप के दावे को रूस ने किया खारिज, कहा – “भरोसा करने का कोई कारण नहीं”

US President Donald Trump, Indian PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin
विदेश

इस देश में खीरे की कीमत हुई 1,000 रुपए/किलो!

Cucumbers
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.