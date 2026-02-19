87 संदिग्ध उड़ानें और अनजान महिलाएं…जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा! रसूखदारों तक पहुंची आंच

अमेरिकी अमीर जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों की परछाई अब ब्रिटेन तक फैल गई है। ब्रिटिश पुलिस ने आधिकारिक रूप से यह जांच शुरू कर दी है कि क्या एपस्टीन ने निजी फ्लाइट्स के जरिए लंदन के दो बड़े हवाई अड्डों स्टैनस्टेड और ल्यूटन से महिलाओं की तस्करी की थी। यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा जनवरी के अंत में एपस्टीन से जुड़े लाखों गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने के बाद उठाया गया।