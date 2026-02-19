19 फ़रवरी 2026,

87 संदिग्ध उड़ानें और अनजान महिलाएं…जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा! रसूखदारों तक पहुंची आंच

जेफरी एपस्टीन की 87 संदिग्ध उड़ानें और अनजान महिलाएं ब्रिटेन में जांच का केंद्र बनी हैं। स्टैनस्टेड और ल्यूटन एयरपोर्ट से जुड़ी उड़ानों की समीक्षा, हाई-प्रोफाइल ब्रिटिश हस्तियों तक पहुंची जांच की आंच।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 19, 2026

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein (AI Generated Image)

अमेरिकी अमीर जेफरी एपस्टीन के काले कारनामों की परछाई अब ब्रिटेन तक फैल गई है। ब्रिटिश पुलिस ने आधिकारिक रूप से यह जांच शुरू कर दी है कि क्या एपस्टीन ने निजी फ्लाइट्स के जरिए लंदन के दो बड़े हवाई अड्डों स्टैनस्टेड और ल्यूटन से महिलाओं की तस्करी की थी। यह कदम अमेरिकी सरकार द्वारा जनवरी के अंत में एपस्टीन से जुड़े लाखों गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने के बाद उठाया गया।

ब्रिटेन में एपस्टीन के संबंधों की जांच के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया गया है, जो विभिन्न पुलिस टीमों की जांच में मदद करेगा। एसेक्स पुलिस लंदन के उत्तर-पूर्व में स्थित स्टैनस्टेड एयरपोर्ट की उड़ानों की समीक्षा कर रही है, जबकि बेडफोर्डशायर पुलिस राजधानी के उत्तर-पश्चिम में स्थित ल्यूटन एयरपोर्ट से जुड़ी उड़ानों का आंकलन कर रही है।

नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल ने बयान में कहा, "हम सार्वजनिक किए जा रहे विवरणों का मिलकर आकलन कर रहे हैं ताकि हम उन लाखों दस्तावेज़ों के किसी भी संभावित असर को समझ सकें जो हाल ही में प्रकाशित हुए हैं।"

87 संदिग्ध उड़ानें और अनजान महिलाएं

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 के दशक से 2018 के बीच एपस्टीन से जुड़ी कम से कम 87 उड़ानों ने ब्रिटिश हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया था। फ्लाइट लॉग्स में कई अनजान महिलाओं का जिक्र है, जो जांच का मुख्य केंद्र हैं। दस्तावेज़ों में रूसी महिलाओं के वीजा और विमान बदलने जैसे संदिग्ध विवरण भी सामने आए हैं।

एपस्टीन फाइलों में स्टैनस्टेड एयरपोर्ट के कई उदाहरण हैं, जिनमें यह चर्चा भी शामिल है कि क्या अमेरिकी वीजा वाली कोई रूसी महिला एयरपोर्ट पर विमान बदल सकती है। फाइलों में ब्रिटेन वीजा के दर्जनों संदर्भ भी शामिल हैं।

राजघराने और रसूखदारों पर लटकी तलवार

एपस्टीन मामले की आंच ब्रिटेन के सबसे शक्तिशाली गलियारों तक पहुंच गई है। पुलिस फिलहाल दो हाई-प्रोफाइल हस्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। इनमें अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन और किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर शामिल हैं।

आरोप है कि दोनों ने गोपनीय सरकारी दस्तावेज़ एपस्टीन को भेजे थे। हालांकि, दोनों ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और एपस्टीन के साथ अपनी दोस्ती पर केवल पछतावा व्यक्त किया है। नई फाइलें प्रकाशित होने के बाद उन्होंने किसी टिप्पणी के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Feb 2026 08:38 am

