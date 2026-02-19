कंगाल होने की कगार पर पाकिस्तान? 2026 में आने वाली है आर्थिक सुनामी!

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) की स्थिति भी चिंताजनक है। 2025 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $4.3 बिलियन रहा, जबकि विदेशी सार्वजनिक कर्ज बढ़कर $7.2 बिलियन पहुंच गया। कर्ज बढ़ने की रफ्तार भंडार बढ़ने की तुलना में $3 बिलियन अधिक रही। विदेशी निवेश (FDI) अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। पिछले तीन वर्षों से मित्र देशों से कर्ज और निवेश पर बातचीत हो रही है, जो बेहद कम हैं या तो कागजों तक ही सीमित रह गए हैं।