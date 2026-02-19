परमाणु ताकतों में भारत छठे स्थान पर, पांच साल में 20% बढ़ा जखीरा

दुनिया की 9 परमाणु संपन्न शक्तियों में भारत छठे स्थान पर है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की ‘स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज़’ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल 12,321 परमाणु वॉरहेड हैं, जिनमें भारत के पास 180 हैं। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर वैश्विक परमाणु हथियारों के कुल स्टॉक का लगभग 86% हिस्सा है। रूस पहले स्थान पर है और अमेरिका दूसरे स्थान पर। वहीं चीन तीसरे, फ़्रांस चौथे और ब्रिटेन पांचवें स्थान पर है। भारत के बाद पाकिस्तान सातवें, इज़रायल आठवें और नार्थ कोरिया नौवें स्थान पर है।