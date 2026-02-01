Ramadan 2026: दिख गया रमजान का चांद, गुरुवार को पहला रोजा, जानें सेहरी-इफ्तार टाइमिंग

Ramadan 2026: भारत में रमजान 1447 हिजरी की शुरुआत हो गई है। बुधवार शाम को रमजान का चांद नजर आ गया, जिसकी पुष्टि मार्कजी रूयत-ए-हिलाल कमिटी और लखनऊ के शाही इमाम मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने की। सदर मजलिस-ए-उलेमा-ए-दक्कन सहित विभिन्न चांद कमिटियों ने भी चंद दिखने की घोषणा की। इससे गुरुवार, 19 फरवरी 2026 को पहला रोजा रखा जाएगा। तरावीह की नमाज भी बुधवार रात से शुरू हो गई है।