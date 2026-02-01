18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Ramadan 2026: दिख गया रमजान का चांद, गुरुवार को पहला रोजा, जानें सेहरी-इफ्तार टाइमिंग

Ramadan 2026: भारत में बुधवार शाम को रमजान का चांद नजर आ गया, जिसकी पुष्टि मार्कजी रूयत-ए-हिलाल कमिटी और लखनऊ के शाही इमाम मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 18, 2026

Ramadan 2026

Ramadan 2026

Ramadan 2026: भारत में रमजान 1447 हिजरी की शुरुआत हो गई है। बुधवार शाम को रमजान का चांद नजर आ गया, जिसकी पुष्टि मार्कजी रूयत-ए-हिलाल कमिटी और लखनऊ के शाही इमाम मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने की। सदर मजलिस-ए-उलेमा-ए-दक्कन सहित विभिन्न चांद कमिटियों ने भी चंद दिखने की घोषणा की। इससे गुरुवार, 19 फरवरी 2026 को पहला रोजा रखा जाएगा। तरावीह की नमाज भी बुधवार रात से शुरू हो गई है।

भारत में दिखा रमजान का चांद

रमजान इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अनुसार शुरू होता है, जो चंद के दिखने पर निर्भर करता है। इस साल भारत में चांद 18 फरवरी को दिखा, जबकि सऊदी अरब में एक दिन पहले (17 फरवरी) दिखने के कारण वहां 18 फरवरी से रोजा शुरू हो गया। भारत में स्थानीय चांद दिखने की परंपरा के कारण एक दिन का अंतर आया है। मुस्लिम समुदाय ने चांद रात मनाई और खुशी जताई।

19 फरवरी को पहला रोजा

पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जाएगा। रोजा फज्र (सुबह) से सूर्यास्त तक रखा जाता है, जिसमें खाना-पीना, अन्य शारीरिक इच्छाओं से परहेज किया जाता है। सेहरी (सुबह का सहरी भोजन) फज्र से पहले आखिरी समय तक खाया जाता है, जबकि इफ्तार सूर्यास्त पर होता है। टाइमिंग शहरों के अनुसार अलग-अलग हैं क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त में भिन्नता होती है।

19 फरवरी 2026 (पहला रोजा) के प्रमुख शहरों में सेहरी और इफ्तार टाइमिंग:

  • दिल्ली: सेहरी अंतिम समय 5:38 AM, इफ्तार 6:13 PM
  • लखनऊ: सेहरी अंतिम समय 5:23 AM, इफ्तार 6:00 PM
  • हैदराबाद: सेहरी अंतिम समय 5:28 AM, इफ्तार 6:19 PM
  • मुंबई: सेहरी अंतिम समय 5:52 AM, इफ्तार 6:40 PM
  • पटना: सेहरी अंतिम समय 5:05 AM, इफ्तार 5:44 PM
  • जयपुर: सेहरी अंतिम समय 5:43 AM, इफ्तार 6:21 PM
  • इंदौर: सेहरी अंतिम समय 5:41 AM, इफ्तार 6:24 PM
  • पुणे: सेहरी अंतिम समय 5:47 AM, इफ्तार 6:36 PM
  • बेंगलुरु: सेहरी अंतिम समय 5:29 AM, इफ्तार 6:26 PM

ये टाइमिंग स्थानीय मस्जिदों या विश्वसनीय कैलेंडर के अनुसार थोड़े बदल सकते हैं। रोजेदारों को सलाह है कि सेहरी में पौष्टिक भोजन लें और इफ्तार में खजूर, पानी से शुरू करें।

ये भी पढ़ें

Ramadan Wishes: रमजान 2026 पर यहां दिए गए HD Ramadan Images, Photos और Wallpapers डाउनलोड कर इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और फेसबुक पर लगाएं स्टेटस
लाइफस्टाइल
Ramadan Mubarak (5)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Feb 2026 08:39 pm

Published on:

18 Feb 2026 08:35 pm

Hindi News / National News / Ramadan 2026: दिख गया रमजान का चांद, गुरुवार को पहला रोजा, जानें सेहरी-इफ्तार टाइमिंग

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Big incident: बंद कमरे में सिगड़ी जलाकर सोए पति-पत्नी और 4 वर्षीय बेटी की दम घुटने से मौत, एक साथ उठीं 3 अर्थियां

Big incident
सुरजपुर

मंत्री के काफिले पर हमले का मामला, पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस तो मच गया बवाल, फिर…

राष्ट्रीय

Galgotias University विवाद: चीनी रोबो-डॉग के बाद अब कोरियन ड्रोन पर फजीहत, सोशल मीडिया पर खुली पोल

Galgotias University Viral Truth
राष्ट्रीय

चीनी नहीं, अब ‘कोरियाई’ निकला गलगोटिया का रोबोट! नया खुलासा होने के बाद सोशल मीडिया पर मची खलबली

Galgotia University controversy
राष्ट्रीय

क्यों शशि थरूर से राहुल-खरगे को करना पड़ा सुलह? अब सामने आई असली बात, सांसद ने कहा- ‘ज्यादा दिन नहीं चलने वाला’

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.