Ramadan 2026: दिख गया रमजान का चांद, गुरुवार को पहला रोजा, जानें सेहरी-इफ्तार टाइमिंग

Ramadan 2026
Ramadan 2026: भारत में रमजान 1447 हिजरी की शुरुआत हो गई है। बुधवार शाम को रमजान का चांद नजर आ गया, जिसकी पुष्टि मार्कजी रूयत-ए-हिलाल कमिटी और लखनऊ के शाही इमाम मौलाना खालिद राशिद फरंगी महली ने की। सदर मजलिस-ए-उलेमा-ए-दक्कन सहित विभिन्न चांद कमिटियों ने भी चंद दिखने की घोषणा की। इससे गुरुवार, 19 फरवरी 2026 को पहला रोजा रखा जाएगा। तरावीह की नमाज भी बुधवार रात से शुरू हो गई है।
रमजान इस्लामी चंद्र कैलेंडर के अनुसार शुरू होता है, जो चंद के दिखने पर निर्भर करता है। इस साल भारत में चांद 18 फरवरी को दिखा, जबकि सऊदी अरब में एक दिन पहले (17 फरवरी) दिखने के कारण वहां 18 फरवरी से रोजा शुरू हो गया। भारत में स्थानीय चांद दिखने की परंपरा के कारण एक दिन का अंतर आया है। मुस्लिम समुदाय ने चांद रात मनाई और खुशी जताई।
पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जाएगा। रोजा फज्र (सुबह) से सूर्यास्त तक रखा जाता है, जिसमें खाना-पीना, अन्य शारीरिक इच्छाओं से परहेज किया जाता है। सेहरी (सुबह का सहरी भोजन) फज्र से पहले आखिरी समय तक खाया जाता है, जबकि इफ्तार सूर्यास्त पर होता है। टाइमिंग शहरों के अनुसार अलग-अलग हैं क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त में भिन्नता होती है।
ये टाइमिंग स्थानीय मस्जिदों या विश्वसनीय कैलेंडर के अनुसार थोड़े बदल सकते हैं। रोजेदारों को सलाह है कि सेहरी में पौष्टिक भोजन लें और इफ्तार में खजूर, पानी से शुरू करें।
